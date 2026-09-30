Renault anuncia que fabricará cinco nuevos modelos en España y pone 600 millones sobre la mesa

Renault Group refuerza su apuesta industrial por España con una inversión de 600 millones de euros entre 2026 y 2030. El plan, integrado en su estrategia futuREady, tiene como objetivo modernizar y hacer más competitivas las plantas de Valladolid y Palencia, además de preparar sus instalaciones para una nueva generación de vehículos electrificados. La inversión combinará recursos del propio grupo con ayudas públicas nacionales y regionales.

El anuncio supone un espaldarazo a las fábricas españolas de Renault en un momento especialmente exigente para la industria europea del automóvil. El acuerdo llega además después de la negociación del convenio colectivo 2026-2028 con la representación sindical y se apoya, según la compañía, en la competitividad de las factorías, sus procesos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías industriales.

La parte más relevante del plan está en la adjudicación de cinco nuevos modelos a las plantas de Valladolid y Palencia, entre ellos dos eléctricos del segmento C. Valladolid, además, recibirá una nueva línea de montaje de baterías, lo que permitirá ampliar las capacidades industriales de la factoría más allá de la fabricación y ensamblaje de vehículos.

Palencia prepara el salto a los eléctricos

Uno de los movimientos clave será la llegada a Palencia de la plataforma RGEV Medium 2.0, la nueva arquitectura eléctrica de Renault Group destinada a su próxima generación de modelos eléctricos. Se trata de una plataforma nativa para vehículos eléctricos que contempla configuraciones capaces de alcanzar hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP, mientras que las futuras versiones de autonomía extendida podrán llegar a 1.400 kilómetros.

La arquitectura también permitirá trabajar con sistemas eléctricos de 800 voltios y recargas rápidas capaces de recuperar una cantidad significativa de autonomía en apenas 10 minutos. La llegada de esta plataforma tiene además una lectura industrial importante: por primera vez en los 75 años de presencia de Renault Group en España, sus fábricas nacionales producirán vehículos eléctricos.

El plan no se limita, por tanto, a mantener actividad en las factorías españolas, sino que pretende cambiar el tipo de vehículos y tecnologías que salen de ellas. Valladolid incorporará capacidad para ensamblar baterías y Palencia se prepara para fabricar modelos eléctricos sobre una plataforma específica de nueva generación.