La mitad de los españoles teme que las ZBE afectarán a su actividad laboral

El 41% de los españoles ha considerado que las restricciones de circulación que implican las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) impactarán en su actividad profesional, según ha revelado el 'Foro de Movilidad' de la compañía de renting de vehículos Alphabet.

El pasado 1 de enero entró en vigor la norma que obliga a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a implementar las ZBE, que tienen como objetivo reducir la contaminación en núcleos urbanos.

No obstante, Alphabet ha destacado que muchos de los 150 municipios afectados todavía no tienen listas estas zonas, "por lo que no es de extrañar que su implantación sea uno de los principales temas a debatir durante la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2023", que finaliza este viernes, 22 de septiembre.

La compañía ha explicado que las ZBE no solo tienen un impacto en el tipo de vehículo a adquirir en el futuro, sino también en los hábitos de movilidad de los ciudadanos, y eso pasa por la forma en la que se desplazan al trabajo.

Por zonas, Andalucía, Cantabria y Murcia son aquellas que podrían verse afectadas por estas nuevas medidas, además de los núcleos de población del área metropolitana de Barcelona o las Palmas de Gran Canaria.

Por edades, Alphabet ha revelado en su estudio que los grupos de población con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, así como aquellos de entre 31 y 45 años, son los que consideran que se verán más afectados, en un 46% y 43%, respectivamente.

Por actividad profesional, un 54% de los autónomos encuestados cree que estas limitaciones de las ZBE tendrán un impacto a la hora de realizar su trabajo, puesto que para muchos de ellos es imprescindible el uso de su vehículo.

El estudio también ha evidenciado que un 33% de los habitantes de España considera que, en términos generales, tendrá que modificar sus hábitos de desplazamiento.

Por la implantación de las ZBE, el uso del vehículo privado, visto como "imprescindible" para un 53% de los españoles, se verá previsiblemente reducido, algo que por tanto les afectará directamente, pues el 51% de los encuestados afirma que sus municipios no cuentan con alternativas de transporte público suficientes que les permitan desplazarse de otro modo sin alterar su día a día.