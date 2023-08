Desde el pasado 1 de enero, las Zonas de Bajas Emisiones, también conocidas como ZBE, son obligatorias en todo municipio de más de 50.000 habitantes. Y aunque bien es cierto que todas ellas son competencia de cada ayuntamiento, estas están expuestas a sufrir revisiones y cambios a lo largo de los años. Con todo ello, los próximo en caer podrían ser los coches con etiqueta B.

O al menos en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Y es que no debemos olvidar que, en la actualidad, aquellos coches sin etiqueta que no estén empadronados en Madrid no podrán acceder, por ello el destino de los coches con etiqueta B podría ser similar.

Señal ZBE | DGT

La etiqueta B podría ser la siguiente en caer ante la evolución de las ZBE

Y es que si acudimos al Real Decreto 1052/2022 del 27 de diciembre, en su Artículo 10 nos encontramos con que “El proyecto de ZBE deberá revisarse, al menos, a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos, cada cuatro años, con el fin de garantizar que se están alcanzando los objetivos planteados en el proyecto, y que responden a lo establecido en este real decreto.”

Esto quiere decir que, por mucho que las Zonas de Bajas Emisiones sean responsabilidad de cada municipio, están obligadas por ley a aplicar evoluciones de las mismas. Esto implica que, como muy pronto, el año 2026 podría ser decisivo para los coches con etiqueta B.

Etiquetas medioambientales | DGT

Esto se debe a que será dentro de tres años cuando se aplique esa primera revisión, pudiendo dejar fuera a muchos coches con este distintivo. Al fin de cuentas son, bajo el criterio de la DGT, los vehículos más contaminantes después de los que no tienen directamente etiqueta.

No obstante, sus restricciones podrán variar en función de la decisión de cada ayuntamiento. Es decir, puede que en algunas ZBE, como las de Madrid o Barcelona, estos no puedan acceder, pero en otras sus restricciones tal vez se limiten a impedir que estos aparquen en zonas reguladas de las ZBE.