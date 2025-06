Con una mirada penetrante, este nuevo SUV de BYD puede poner el segmento premium patas arriba

BYD no está de paso. La marca china ha pasado de ser una promesa lejana a convertirse en uno de los actores más relevantes del tablero global, con una estrategia agresiva, modelos cada vez más maduros y una expansión internacional que ya no sorprende. Su último movimiento es el SEALION 06, un SUV de nuevo cuño que acaba de presentarse en China y que, aunque aún no está confirmado oficialmente para Europa, huele a debut inminente en nuestros mercados. Y lo que es más interesante: llega con el radar puesto en rivales de altura, incluidos algunos que hasta ahora parecían jugar en otra liga.

Porque sí, el SEALION 06 no solo apunta a las firmas alemanas de siempre. Esta vez el objetivo parece más específico, casi personal: Genesis. La marca coreana lleva años tanteando su desembarco europeo con una ambición clara de plantar cara al segmento premium, pero BYD ha decidido adelantarse por la derecha, sin complejos y con argumentos que van mucho más allá del precio.

Un diseño con intención

A primera vista, el SEALION 06 ya deja claro que quiere que le tomen en serio. Su diseño tiene presencia, líneas definidas y un frontal afilado con una firma lumínica que recuerda (más que ligeramente) al Genesis GV60. No se trata de una copia directa, pero la inspiración es evidente. Eso sí, con el toque BYD, que sabe reinterpretar sin perder identidad. Las dos franjas luminosas dividen visualmente el conjunto con elegancia, y los faros parecen sacados directamente de una versión más estilizada del SEAL U, lo que refuerza la cohesión de gama.

La trasera no se queda atrás, con unos pilotos unidos por una barra que aporta sofisticación sin recurrir a artificios. Todo en este coche parece pensado para generar esa primera impresión que importa tanto en el segmento al que aspira: robusto, tecnológico y con empaque.

Dimensiones no le faltan. Con algo más de 4,8 metros de largo y una generosa batalla de 2.820 mm, el SEALION 06 no solo parece grande, lo es. A eso se suma una altura libre al suelo superior a la del SEALION 7, lo que le da un aire más aventurero sin abandonar la elegancia.

BYD SEALION 06 | BYD

Tecnología a la carta: híbrido y eléctrico

Lo interesante del nuevo SEALION 06 no es solo su estética. Técnicamente, se basa en la plataforma e-Platform 3.0 Evo, una arquitectura modular que permite ofrecer tanto versiones totalmente eléctricas como híbridas enchufables (DM-i), algo que BYD está utilizando con inteligencia para adaptarse a diferentes mercados y normativas.

Por el momento, no se han revelado cifras de potencia o autonomía, pero viendo los últimos lanzamientos de la marca, es razonable esperar baterías LFP de última generación, gestión térmica optimizada y autonomías generosas, tanto en modo eléctrico puro como en los híbridos. Además, BYD lleva tiempo apostando fuerte por sistemas de asistencia avanzados y conectividad total, por lo que no faltarán pantallas generosas, interfaz cuidada y buen despliegue de asistentes de conducción.

¿Y ahora qué?

Lo lógico sería que el SEALION 06 llegue a Europa en cuestión de meses, quizá como sustituto directo del SEAL U, o incluso como una nueva propuesta intermedia entre éste y el SEALION 7. La marca aún no ha confirmado nada, pero las pistas están ahí, y si lo hace, Genesis tendrá que mover ficha.

Porque más allá del debate sobre si es mejor o peor, el SEALION 06 encarna algo que cada vez vemos más claro: el segmento premium está dejando de ser terreno exclusivo de unas pocas marcas de siempre. BYD viene con fuerza, sabe lo que hace y no se conforma con competir en precio. Quieren prestigio, y están dispuestos a ganárselo.