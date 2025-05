Mientras Alfa Romeo muestra señales de vida, este SUV italiano cumple con sus objetivos y alcanza las 100.000 unidades fabricadas

Para los desprevenidos o interesados de Alfa Romeo que no están al día, no está de más introducir recordando que los tiempos han cambiado para la marca italiana. Son tiempos de SUV. Vaya novedad, pensarán. Lo cierto es que decirlo aquí tiene un sentido concreto si nos aferramos a palabras no muy lejanas, a pesar del cambio de mando.

“No quiero convertir a Alfa Romeo en una marca de SUV, incluso si el mundo está cambiando”, dijo una vez Jean-Philippe Imparato cuando era CEO de la firma, pero en ese momento, Alfa ya iba en camino y sin retorno a convertirse en marca SUV. Es una frase a la que vale la pena volver, pues representa el punto de partida de esta nueva era en el fabricante de Stellantis.

En otras y pocas palabras, Alfa Romeo es una marca que hoy vende SUVs. Es una de las de dicho conglomerado que intenta repuntar sus ventas, para lo cual, sin ánimo de sonar peyorativamente, se ha entregado al mercado. Las cifras del primer trimestre del 2025 son contundentes: su crecimiento en Europa ha sido del 35 por ciento en relación con el primer trimestre del 2024.

De las casi 17.000 ventas, la mayoría, 9.106 entregas, para serles exacto, correspondió al Alfa Romeo Junior y no es de sorprender. Con vistas a este 2025, desde el año pasado los italianos lo han estado posicionando para que sea la punta de lanza del resurgir de la demanda, llamando la atención con novedades como el tope de gama Junior IBRIDA.

Alfa Romeo Tonale 'Edizione Speciale' | Alfa Romeo

Al Junior le sigue el Alfa Romeo Tonale, con casi 5.000 ventas entre enero y marzo. Y aquí quiero detenerme, porque junto a este aumento del 35 por ciento, una reciente noticia contribuye al hecho de que la marca está mostrando señales de vida. A pesar de los contratiempos, el Tonale, con un ejemplar de la versión Sprint en pintura “Rosso Alfa” llegó a las 100.000 unidades producidas.

Cuando hablo de contratiempos, me refiero al lavado de cara precoz que tuvieron que aplicarle al interior. Una actualización en los primeros dos años de su ciclo, demasiado, demasiado temprano. Una reacción que, aunque a tiempo, no hizo más que reconocer falencias y corregir. Parte de la crítica apuntaba a un supuestamente frágil, inestable y no muy confiable panel de infoentretenimiento.

Ahora bien, la mejora que más debes tener en cuenta ante una eventual intención de compra también está en el interior, pero tiene que ver con las comodidades del conductor. No de la ergonomía, sino de la visualización de los indicadores en el cuadro de instrumento. Datos como el estado de la batería y del combustible fueron optimizados por la marca, que hizo caso a las críticas recibidas por el Tonale 2024 y corrigió para el Tonale 2025.

Con esto, y con otra introducción no menos importante como el selector de marchas en lugar de la palanca para ejecutar los cambios automáticos, lo que está haciendo Alfa Romeo con el Tonale es ponerse al día de la competencia. En ese sentido, ahora sí se podría decir que este C-SUV italiano es algo más recomendable frente a rivales como el BMW X1. Luego está la decisión de cada uno a la hora de enfrentarse a su propia realidad, más si el cliente es un purista de la palanca y le cuesta salir de la zona de confort: dar el paso adelante o buscar una alternativa con la que seguir apostando a lo tradicional.