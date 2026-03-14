Un SUV que da más que lo que quita: por qué vale la pena el Opel Frontera

Momento de desglosar uno de los tres modelos de la marca del rayo más vendidos de España. El Opel Frontera es uno de esos que da más de lo que quita, que saca provecho de su nombre histórico y de su conversión a uno de los segmentos más buscados: el de los B-SUV. Bien, he ahí su primera ventaja: ser una opción a considerar si te encuentras en la búsqueda de un compacto con versátil disposición del espacio interior, barato y con hasta 4,3 metros de largo.

No todos los coches de su tipo cuentan con doble configuración de interior. No pareciera el Frontera actual, visto desde afuera, ser un vehículo capacitado para que viajen a bordo siete almas. Equipado con siete plazas, lógicamente el volumen de carga de su maletero se ve afectado y limitado a tan solo 40 litros con todos los asientos en uso o bien a 330 litros si las butacas de la tercera fila no viajan habilitadas.

Opel Frontera EV | Opel

La conclusión al respecto es que, al ser un SUV por demás compacto y diseñado para hacer posible las tres filas de asientos, te da opciones para que elijas según tus prioridades. De no ser necesaria la configuración de siete plazas es decir, sin la estructura montada en la zona de carga, entonces la de cinco no solo bastará, sino que llevará el volumen para la carga trasera bastante más allá de los 400 litros –460, para ser exacto–.

Queda claro que en este apartado que, por practicidad, es un SUV que da más de lo que te hace resignar. En cuanto a la motorización, no se podría decir que el Opel Frontera se caracteriza por la diversidad de propulsiones, pero sí que sabe lo que quiere. Tanto los híbridos enchufables como los híbridos eléctricos autorrecargables brillan por su ausencia debajo de su capó. La oferta es totalmente eléctrica o bien la tan pretendida microhíbrida.

El nuevo Opel Frontera en color rojo-naranja | Centímetros Cúbicos

Son 308 ó 402 km de autonomía homologada según la batería elegida para el Frontera Electric –de 44 ó 54 kWh–. Si definitivamente lo conveniente es el mild-hybrid, los consumos se contienen aún optando por el motor más potente. El de 145 CV, conectado a una caja automática, rinde 5,3 l/100 km. El 1.2 de 110 CV lleva el cartel de los 5,2 l/100 km.

Puede que asuma ciertas deficiencias, como en su aislamiento sonoro o en el nivel de acabados y equipamientos, pero sus virtudes, sobre todo las de su interior, se imponen al relacionarse con precios accesibles: por debajo de los 20.000 euros para el híbrido de acceso y por menos de 24.000 euros el eléctrico de 44 kWh. En ambos casos, valores sujetos a financiación.