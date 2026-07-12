LO MEJOR DE LA SEMANA: el Porsche 911 GT3 S/C, el nuevo look del Toyota Yaris Cross y la llegada de Denza a España

GWM aterriza en España con el ORA 5, que pudimos probar en China y que os enseñamos hace unas semanas en Centímetros Cúbicos. Un SUV de 4,47 metros de largo que llega con tres opciones mecánicas: gasolina de 1,5 litros, 160 caballos y cambio automático de siete velocidades; híbrido de 223 caballos y un consumo medio de 5,1 l/100 km; y 100% eléctrico de 204 caballos, con una batería de 58,3 kWh y una autonomía de 435 km, pudiendo alcanzar los 603 circulando solo en ciudad. La marca China prevé finalizar el año con más de 50 puntos de venta y postventa en nuestro país.

GWM Ora 5 | Centímetros Cúbicos

Denza, la marca premium de BYD, ya está en España. Y lo hace con su modelo estrella: el Z9 GT. Una berlina 100% eléctrica con 1.156 caballos, capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,7 segundos y ofrecer 600 km de autonomía. Está construido sobre la plataforma “e3”, que integra una batería de 122 kWh dotada de la nueva tecnología "Flash Charging” con una potencia de carga de hasta 1.500 w, pasando del 10 al 70 % en solo cinco minutos.

Con más de cinco metros de longitud, incorpora una dirección trasera de ruedas independientes que abren o cierran hasta 8,5 grados, que le permite girar sobre sí mismo o desplazarse casi de lado.

DENZA Z9GT | DENZA

Toyota ya ha desvelado el nuevo look de su Yaris Cross, una renovación que da un aire más moderno a este modelo. Que estrena un frontal rediseñado, inspirado en el RAV4, con una parrilla de estilo panal, y nuevos faros Full LED. En el interior se han mejorado la calidad de los acabados y, también, ofrece la posibilidad de incorporar un amplio techo panorámico.

Toyota Yaris Cross | Toyota

Subaru incorpora a su gama tres nuevos modelos cero emisiones. El primero de ellos será el Solterra, el primer SUV 100% eléctrico de la marca, que ha renovado su diseño y modernizado su interior, con una pantalla central de 14 pulgadas. Cuenta con una versión de tracción delantera, de 227 CV y una batería de 73,1 kWh, que puede recorrer 550 km sin recargar; y una de tracción total que cuenta con la misma batería y desarrolla 343 CV, ofreciendo una autonomía de más de 500 km.

Por su parte, el Uncharted se posiciona con un estilo diferenciador y estará disponible con diferentes versiones: Solterra, que ofrecen 451 y 588 km de autonomía respectivamente; y otra Dual Motor con tracción total y 343 CV, con la batería de 77 kWh y una autonomía de 490 km.

Mientras que el E-Outback introduce una nueva era de este aventurero e icónico modelo de Subaru, ofreciendo una variante de tracción delantera, con 227 CV y una autonomía de 591 km; y una de tracción total con 381 CV y 523 km de autonomía. Ambas versiones tienen una batería de 74, 7 kWh y siguen destacando por sus capacidades todo terreno, gracias, entre otras cosas, a su altura libre al suelo, de 21 cm.

Porsche ha presentado el 911 GT3 S/C, siendo el primer cabrio de la saga GT3. Además de elementos de la carrocería o el conjunto de suspensión, también hereda el motor bóxer de 4 litros y 510 CV, que solo se podrá combinar con una caja de cambios manual de seis velocidades. Algo a destacar es su peso, de menos de 1.500 kg, una cifra que se ha conseguido gracias al empleo de materiales ligeros como magnesio o fibra de carbono.

La Fórmula E continúa su gira asiática. Y Shangai acogió el duodécimo y decimotercer E-Prix de la temporada. En la carrera del viernes, el vencedor fue Pascal Wehrlein del equipo Porsche Formula E; Antonio Félix Da Costa, del Jaguar TCS Racing fue segundo; y Jake Dennis del Andretti Formula E quedó en tercera posición.

Mientras que en la carrera del sábado, Lucas Di Grassi, del Lola Yamaha ABT fue el más rápido; Jean-Éric Vergne del equipo Citroën Racing obtuvo el segundo puesto; y Joel Eriksson del Envision Racing, fue tercero.

Jose Antonio Suárez y Alberto Iglesias, a los mandos del Skoda Fabia RS Rally2, han sumado su cuarta victoria de la temporada del Super Campeonato de España de Rallyes, subiéndose a lo más alto del podio en la 59ª edición del Rallye Rias Baixas. Diego Ruiloba y Ángel Vela, con el Lancia Ypsilon HF Rally2 obtuvieron el segundo puesto; mientras que Ivan Arés y Borja Hernández fueron terceros con el Toyota GR Yaris Rally2.