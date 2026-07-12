Luz verde al pago de las ayudas al gasóleo para los transportistas

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE la orden que permite el pago de las ayudas directas y devoluciones del combustible destinadas al transporte por carretera, una vez obtenida la autorización de la Comisión Europea. Estas ayudas pretenden compensar el aumento del precio del gasóleo provocado por la crisis en Oriente Medio.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (FENADISMER) ha recibido positivamente la medida, aunque reclama a la Agencia Tributaria que acelere los pagos, ya que muchos transportistas autónomos y pequeñas empresas acumulan más de tres meses de espera para recibir estas compensaciones.

Las empresas de mayor tamaño deberán presentar antes del 31 de diciembre una declaración responsable a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, acreditando que la ayuda no supera el 70 % del sobrecoste del combustible. Además, quienes soliciten importes superiores a los límites fijados tendrán que conservar la documentación justificativa durante diez años para posibles inspecciones.