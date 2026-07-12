La Guardia Civil acudirá al lugar cuando un conductor active la baliza V-16 para ayudarle en la operación

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé aprobar este verano una instrucción para que la patrulla de la Guardia Civil más cercana a la incidencia de un vehículo acuda cuando el conductor active la baliza V-16.

Así lo avanzó el pasado 10 de junio el director general de Tráfico, Pere Navarro, en un encuentro con los medios de comunicación en la sede de la DGT en Madrid.

"Si se activa la V-16 y hay alguna patrulla en la proximidad, la patrulla acudirá en una función de auxilio a los conductores. Podrá acudir a ver si pueden ayudar", explicó sobre la instrucción que prepara Tráfico.

No obstante, Navarro precisó que "la policía de Tráfico ya lo venía haciendo", pero el objetivo de esta instrucción es "formalizarlo" ante algo que es de "sentido común".

"A la policía de Tráfico lo que más le gusta no es poner sanciones, es ir a la ayuda y auxilio a los conductores. Que nadie salga de este verano de vacaciones sin llevar la V-16 en la guantera", advirtió.

Respecto al uso de la V-16 que, según celebró Navarro es conocida en Bruselas como "la baliza española", subrayó que "si hay una ley en Tráfico y no se cumple, se hunde todo el sistema". "Si la ley dice que hay que llevar la V-16 para casos de incidencias, pues hay que llevar la V-16, punto", zanjó.