Así es el efecto frontera que está haciendo que los vecinos pidan parquímetros en su barrio

Un barrio tranquilo puede dejar de serlo en cuestión de semanas. Basta con que el ayuntamiento decida colocar un parquímetro en otro distrito o unas calles más allá para solucionar un problema y provocar otro. Los profesionales lo definen como el efecto frontera.

Es un fenómeno que ya ha llegado a varias zonas de Madrid y a otras grandes ciudades. Eran barrios que hasta hace poco quedaban fuera del Servicio de Estacionamiento Regulado (ZBE) y que ahora tienen parquímetros. En la mayoría de los casos, por petición de los propios vecinos al consistorio.

¿Qué es el efecto frontera?

El efecto frontera ocurre cuando un barrio sin estacionamiento regulado tiene que absorber el tráfico de otros barrios colindantes que sí forman parte de la zona SER. Es decir, si tienes que pagar por aparcar en un distrito concreto o solo puedes estar un máximo de dos o cuatro horas, la lógica nos dice que vas a buscar aparcamiento unas calles más allá para no tener que pagar.

Suelen ser barrios bien conectados en transporte público, con calles residenciales y normalmente también aparcamiento gratuito durante todo el día. Además, como quedan fuera de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), mucha gente deja allí el coche y continúa a zonas más céntricas en transporte público.

¿Las consecuencias? Calles saturadas durante todo el día, muchos coches dando vueltas para buscar aparcamiento y los principales perjudicados terminan siendo los vecinos, que tardan muchísimo tiempo en aparcar en sus calles.

El problema enfrenta a los vecinos de barrios cercanos

Lógicamente, el problema tiene también una parte bastante incómoda. Si los barrios están colapsados, son los residentes los que terminan pagando las consecuencias, así que han pedido al ayuntamiento que instale parquímetros también en sus barrios.

Es más, en las consultas vecinales, la mayoría de residentes han votado a favor de instalar la zona SER. Es la manera de priorizar esas plazas para los vecinos del barrio, así que la inmensa mayoría lo apoya. En cambio, hay otros que se quejan de tener que pagar una tasa anual por aparcar sus barrios.

Este efecto frontera es lo que ha hecho que en los últimos meses haya llegado la zona SER como Zofío, Vista Alegre, Orcasur, Pueblo Nuevo o Aluche. Y previsiblemente seguirá haciéndolo durante todo este 2026.

¿Tiene solución o los parquímetros solo desplazan el problema?

Que la zona SER llegue a nuevos barrios, a priori, solo desplaza el problema a zonas y distritos colindantes que no tienen aparcamiento regulado. Por tanto, esto alivia la presión en una zona concreta, pero no hace que desaparezca el efecto frontera, a no ser que todos los barrios de una misma ciudad tengan parquímetros.

Parte de la solución son los aparcamientos disuasorios, pero tampoco son suficientes para cubrir la demanda actual y la cantidad de vehículos que hay en las ciudades. Y tampoco es lógico que la zona SER llegue a absolutamente todos los barrios, así que todo apunta a que el efecto frontera no va a desaparecer tan fácilmente.