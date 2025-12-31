España, expectante: el estratégico incentivo que SEAT pone en marcha desde 2026

Una garantía de mercado. No descubro nada respecto del desempeño de ventas de los de Martorell. Y no, la cursiva no fue casual, pues es la palabra clave en esta entrega. La firma española se dispone a sentar precedentes puertas adentro del Grupo Volkswagen y lo hace poniendo en marcha un incentivo para sus clientes desde el 2026. No, no pienses en descuentos, sino en algo aún mejor.

Después de la presentación a finales de octubre de la renovación integral que le abrió la puerta de salida a los ahora viejos modelos de los que en España son sus dos principales superventas –el Ibiza y el Arona, con más de 40.000 matriculaciones registradas en todo el 2025–, SEAT busca seguir interpelando a la demanda, esta vezconvocando a los clientes no desde las actualizaciones de gama, sino mediante la durabilidad. Eso sí: de momento, los conductores de España no pueden hacer más que mantenerse a la expectativa, porque este incentivo entra en vigor, en principio, en un país europeo y no es precisamente la casa matriz.

Hasta ahora, los vehículos de la flota SEAT para los Países Bajos se comercializaban sobre una garantía de hasta cuatro años o bien hasta los 100.000 kilómetros acumulados. Esto, en realidad, sigue de base con el nuevo año, pero lo que hace la división holandesa es duplicársela a ocho años o hasta alcanzar 160.000 kilómetros a todos aquellos usuarios que adquieran un coche nuevo del 2026 en adelante y cumplan con una estricta condición: que realicen al pie de la letra el programa de mantenimiento en los concesionarios de SEAT durante los primeros cuatro años de posesión.

Seat Arona | Seat

El incentivo es la garantía, pero también la condición para la garantía

De manera tal que el incentivo es la garantía mejorada, pero, más en profundidad, esa condición que la activa, porque de esa manera el tiempo pasará y, ya sea durante el período de mantenimiento oficial obligatorio o al cabo, los propietarios se beneficiarán de un coche en excelente estado, valorizado y con poder de reventa. Sin dudas, una propuesta que, a largo plazo, se vuelve superadora en comparación con otros incentivos como los descuentos por financiación o planes gubernamentales.

Y hablando de reventa, el otro beneficio llegará cuando el dueño decida cambiar el coche y transferir su SEAT a alguien más, quien, con el vehículo, recibirá el tiempo restante de esta garantía extendida –que por otro lado incluye hasta 12 años para la carrocería–. ¿De qué coches hablamos? ¿Cuáles son los compatibles con la nueva garantía de ocho? Pues, todos los que integran la gama neerlandesa. Además del Arona y el Ibiza, el SEAT Ateca, el SEAT Leon y el SEAT Leon Sportstourer.

Así, SEAT se convierte en la primera marca del Grupo Volkswagen en implementar esta estrategia que, de ahora en adelante, generará la atención del resto de los mercados europeos. Veremos si la medida acaba extendiéndose al resto de países del continente, sobre todo en lo que a España se refiere.