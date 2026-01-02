El camino del Yaris: la evolución del superventas de Toyota en su primera década de producción

Año 1997. Frankfurt y su Salón del Automóvil. A todo estreno para la producción en serie le precede un prototipo que, en el caso del mini huevo japonés, fue presentado al mundo como Funtime. Al año siguiente, en París, allí estaba la generación fundacional por primera vez en público, antes de que a comienzos del ‘99 se estrenara en el mercado nipón y meses después debutara en Europa, donde el éxito fue un viaje de ida, un destino escrito que se tradujo en 1,2 millones de ventas hasta la aparición del de segunda generación.

Del prototipo al modelo de serie, el Toyota Yaris de primera generación retocó la calandra, haciendo que se desvaneciera aquella figura de águila elocuente que el concepto mostraba. Además, el parachoques extendió su superficie limpia y despejada de interrupciones visuales al tomar las secciones que el Funtime destinaba a la continuidad que proponían las ópticas hacia la parte baja.

El primer motor, de cuatro cilindros y un litro, resultó el primer impacto mecánico, ya que su potencia se ubicaba a la par de la de los 1,4 litros, lo que le valió el premio al Motor del Año. Luego llegaría un cuatro cilindros 1,3 para el Yaris de cinco puertas y para catapultar la gama a una demanda inusitada.

Toyota Yaris | Toyota

Toyota Yaris 2006, la generación de la gran década del diseño automotriz en el siglo

Tras un lavado de cara a la mitad del período del primer Yaris, la segunda generación debutó en 2006 con un hatchback aumentado en varios aspectos. Su calandra se volvió más predominante, los faros crecieron y entraron estética y definitivamente al nuevo milenio con un diseño más moderno. Por otro lado, una separación entre el morro y el capó atravesaba las ópticas, mientras dos molduras longitudinales se apoderaban de la escena desde el parabrisas hasta el parachoques delantero.

Digamos que, en líneas generales, el concepto de diseño de esta segunda generación hizo ingresar al Yaris al siglo XXI. En tanto, de los tres motores disponibles, el 1,3 se consolidó como el más elegido y la fiabilidad que había transmitido el antecesor en materia de seguridad se confirmó con las cinco estrellas de este Yaris tras su paso por las pruebas de Euro NCAP.

Toyota Yaris | Toyota

No obstante, el incremento principal lo ofreció en la arquitectura y el habitáculo. Al aumentar su plataforma, mejoró el espacio interior, una de sus principales fortalezas. Pero el volumen de carga también se vio favorecido al ganar versatilidad y amplitud introduciendo el sistema de plegado de asientos traseros. Fue, entre ambas generaciones, una década y algo más, la era en la que solo le correspondió la combustión interna. Un continuará hacia una segunda parte nos transportará a un quiebre que el Toyota Yaris experimentó en todo sentido, una segunda entrega que recorrerá la tercera generación y la actual.