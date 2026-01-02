En qué consiste este nuevo formato de carretera que busca reducir los accidentes frontales y cómo lo verás señalizado

Señales... Señales... Señales. Aunque no nos corresponde ir por la épica que llevó a que Joaquin Phoenix bateara fuerte en el momento indicado. Tampoco buscamos salvar al mundo. En todo caso, confórmate con nuestro compromiso de mantenerte informado y actualizado para luego no tener que lamentar accidentes o infracciones de la DGT.

Estamos en el mes de las señales de tráfico, fundamentalmente porque el catálogo renovado ha entrado en vigor el uno de octubre en los exámenes teóricos. Y, bueno, también son días de adelantamientos. Pregúntenle a la escudería Alpine de Fórmula 1, que en la última carrera en Estados Unidos intentó atentar, entre órdenes de escritorio y sin éxito, contra la esencia del automovilismo.

De adelantamientos y señales van estas líneas, pero en carretera. Una de las nuevas en el Reglamento General de Circulación es la denominada S-1c, que en España va expandiéndose y ya es una realidad después de un proceso de cuatro años que comenzó con una orden circular emitida en marzo del 2021 por la Dirección General de Carreteras (DGC), en la que se había recomendado la construcción de estos carriles adicionales exclusivos para adelantamientos. Carriles que dan forma al tipo de vía al que debes ir acostumbrándote: la carretera 2+1.

Carretera 2+1 | DGT

Carreteras 2+1: El propio camino, a cargo de los adelantamientos

Un formato que consiste en el agregado de un carril central entre sentidos contrarios, destinado únicamente a sobrepasos por intervalos. Es claro el pictograma que informa que se está a punto de ingresar a una 2+1 y no está de más la descripción, porque puede que aún no la hayas visto. Ya sea con barrera de seguridad o solo con la demarcación sobre el asfalto, la carretera incorpora este carril medio que, por momentos –por tramos, mejor dicho–, pertenece a uno de los carriles externos y por otros al del sentido contrario.

Como una ventana que se abre en un carril cuando se cierran en el otro, para poder adelantar por nuestra izquierda, eso es lo que el pictograma en blanco y negro muestra. Sin embargo, no necesariamente se utilizan con el objetivo de alternar su uso sucesivamente entre un carril y otro. A estas carreteras 2+1 también las podemos ver de manera aisladas en zonas específicas, estratégicamente instaladas por la DGT en tramos puntuales en los que se necesitan los adelantamientos.

Sustituyendo al adelantamiento por carril contrario, lo que se busca con este formato de carril comodín, que desde hace años funciona en Norteamérica, Australia y otros países de Europa como Alemania, Suecia, Francia y Finlandia, es que sea la propia carretera la que decida el momento de la maniobra y, así, reducir los accidentes por impactos frontales. Según la DGC, su eficiencia es similar a la de las autovías.