Jaguar ha fabricado su último coche de combustión: Repasamos sus modelos que dejaron huella

En la previa de las Navidades, Jaguar anunciaba que el último de sus coches con motor de combustión había sido producido y salió de su legendaria fábrica de Solihull. Se trataba de un F-Pace que será vendido en Estados Unidos. Este vehículo marcará el fin de una era en la que la compañía británica ha desarrollado un buen puñado de modelos icónicos.

Jaguar nació en 1922, pero existe unanimidad en situar su primer coche emblemático en el SS100 producido entre 1936 y 1940. Ese mismo año, comenzó la Segunda Guerra Mundial, lo que condujo a la marca a dejar de usar el acrónimo SS, el mismo que la policía nazi. El SS100 fue el primer vehículo de Jaguar que superó los 160 km/h.

Victorias en LeMans

Saltamos a 1948, cuando vio la luz la gama XK. En concreto, un modelo llamó la atención, el XK 120, un descapotable con motor V6 que disfrutaban los conductores en las carreteras pero que también obtuvo grandes resultados compitiendo en circuitos. Entre 1954 y 1957, el vencedor de las 24 horas de LeMans fue el Jaguar D-Type y su particular físico más de cohete que de coche.

Tuvo su versión de carretera, el Jaguar XKSS, del que solo existieron 25 unidades. Una perteneció al famoso actor Steve McQueen, que popularizó el modelo. Entre 1959 y 1967 se produjo una de las berlinas más impactantes de la historia, por su elegancia, sobriedad y tamaño, el Jaguar MKII. Fue uno de los coches de lujo preferidos por los adineradores durante la década de los 60.

La llegada del E-Type, el favorito de Enzo Ferrari

Si hay un Jaguar reconocible, ese es el E-Type. Es de los modelos de la marca con mayor línea temporal, pues se produjo entre 1961 y 1975. Una leyenda cuenta que Enzo Ferrari llegó a decir que el E-Type era el coche más bonito que se había fabricado jamás. Alcanzaba los 272 CV de potencia, pero su gran baza estaba en su estética, con un amplio morro con alas redondas y un diseño simplemente perfecto.

Una leyenda en un coche único

En 1966 se fabricó el único Jaguar XJ13 de la historia. Se desarrolló para competir y luchar por títulos. Sin embargo, nunca salió a pista y se convirtió en un coche mitológico, de los más deseados por los coleccionistas, hasta el punto que en 1996 su propietario entonces rechazó una oferta de 7 millones de libras por este vehículo.

Caída en los 80

Pero la saga XJ es más amplia que este unicornio. Frente a la exclusividad del XJ13 encontramos al muy popular XJ6 S1, que supuso la bisagra de Jaguar entre la década de los 60 y los 70. En los 80, la marca perdió terreno en la calle frente al crecimiento de otros fabricantes europeos de alta gama como BMW o Mercedes.

Sin embargo, en esta década destacaron dos modelos de competición, el TWR XJS, que venció el Campeonato de Europa de Turismos y el Jaguar XJR-9, vencedor de las 24 horas de LeMans en 1988, 31 años después de la última victoria de la marca en el mítico circuito.