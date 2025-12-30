Diseñan y crean el primer Lamborghini de "cristal" en el programa más exclusivo de la marca

Es uno de los “lambo” (como dice la juventud) más llamativos que jamás se hayan creado. El motivo es su estética tan rompedora como arriesgada. En el exterior se despliega un “efecto cristal” obra de los artesanos de personalización de vehículos Ad Personam, que han convertido este Lamborghini Temerario en más que un coche, es “arte”.

Los clientes que acuden a este taller quieren que sus automóviles (normalmente de lujo) tomen un toque único que les haga aún más exclusivos. Para conseguir el “efecto cristal” en este Lamborghini, el grupo de artesanos ha trabajado con perseverancia y delicadeza durante 320 horas sin interrupciones, 13 días con sus noches.

Lamborghini Temerario | Lamborghini

Mezcla de colores

¿Pasaron tanto tiempo pegando cristalitos? No. Para nada. No hay ningún vidrio en la fachada de este coche, aunque lo parezca. Es apenas el efecto que crea la minuciosa labor de los artesanos mezclando de forma correcta y detallista por toda la carrocería tres gamas de colores, el Verde Schock, Gris Maat y Negro Némesis.

El resultado no solo consigue una estética diferencial de cristales en movimiento, también realza los ángulos del coche. Además, bajo la luz del día, las tonalidades de este Lamborghini Temerario cambian respecto a las noche por el reflejo de la luz del solo. Es un vehículo de dos pieles que se ha revalorizado gracias a este árduo trabajo.

Porque no se trata solo de un capricho, invertir dinero en mudar la estética de un coche de lujo muchas veces va enfocado en revalorizar el vehículo pensando en una futura venta. Así, se podría recuperar la inversión con creces. En el caso de este Lamborghini, el paquete de personalización de Ad Personam (que entrega una placa de excluvisidad al cliente) ha ido más allá de la carrocería.

Nuevos asientos

En el habitáculo se han colocado asientos deportivos en Gris Octans y detalles en Verde Escándalo, incluyendo logotipos de la marca bordados y un botón de ignición con efecto cristal. También se ha reducido el peso del vehículo sustituyendo algunos materiales por fibra de carbono. De esta manera, se pueden exprimir más y mejor las cualidades de este Lamborghini y su motor híbrido V8 biturbo.

Este propulsor alcanza las 10.000 revoluciones por minuto y entrega 920 CV de potencia. Así, el exclusivo “lambo” con efecto cristal llega hasta los 343 km/h de velocidad máxima y acelera de 0 a 100 en 2,7 segundos. Podríamos decir, medio en broma medio en serio, que es el vidrio más rápido del mundo.