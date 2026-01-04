Una brillante solución que va más allá de la comprobada disminución de accidentes nocturnos: ¿Y si se expande a las carreteras españolas?

Si te ha pasado que atraviesas tramos de vías interurbanas en completa oscuridad como si fueras directo a las puertas del inframundo te acompaño en sentimiento, he aquí una solución que ¿por qué no adoptar para las carreteras de España? Aunque verás que se trata de un sistema que trasciende a la seguridad y cuyo propósito va más allá de si el tramo en cuestión lleva o no alumbrado público.

No es una tecnología desconocida en Europa. Algunas regiones ya la aplican y otras se encuentran en períodos de prueba, pero es Australia uno de los países donde más se ha consolidado y con resultados irrefutables, justo a partir de una necesidad de combatir el alto índice de accidentes mortales o de gravedad en un tramo puntual de 200 metros conocido como Bulli Pass.

Por año, allí se registraban más de 125 siniestros viales nocturnos fatales o causantes de heridos graves, hasta que a partir de una propuesta impulsada por un organismo del estado de Nueva Gales del Sur, basado en la instalación de marcas viales fotoluminiscentes, se redujeron en un 67 por ciento. Una alta eficacia que llevó a que se busque expandir esta infraestructura en otras zonas necesitadas.

Carretera bioluminiscente | Agencia

Fotoluminiscencia: Más allá de combatir la total oscuridad en carretera

Estas marcas de carretera, luego de absorber la luz solar durante el día, la liberan durante la noche generando un resplandor sobre la calzada que no solo cubre la falta de alumbrado público convencional y contrarresta la plena oscuridad, sino también aumenta y mejora la visibilidad, sobre todo la de aquellos usuarios con faros sin tanto alcance.

Pero decía al comienzo que el propósito de estas marcas fotoluminiscentes no se limita a mejorar con creces las estadísticas de siniestralidad nocturna. La reducción del consumo de energía eléctrica y su condición de alternativa cuando aquella pasa a ser contraproducente son otras de sus fortalezas y pueden representar un beneficio a escala global si dejan de funcionar como una excepción para convertirse en una tendencia cada vez más considerada.

Lo interesante de esta brillante tecnología es que ya se está utilizando en realidades de tráfico que trascienden a las marcas de carretera. Así como los automovilistas se ven vulnerables en tramos de alta peligrosidad como lo era la Bulli Pass, hay zonas de baja visibilidad en las que los actores en riesgo pasan a ser los ciclistas y peatones. Es por eso que determinados países de Europa ya existen sendas peatonales y carriles para bicicletas con este tipo de iluminación.