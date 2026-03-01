LO MEJOR DE LA SEMANA: El nuevo Porsche Macan GTS eléctrico, la llegada de Lepas a España y los resultados de Kia

Lepas, la nueva marca del grupo chino Chery, llega a España para conectar con el público que busca lujo al volante. Y lo hace con el Lepas L8, un SUV de 4,68 metros, con un motor híbrido enchufable de 279 caballos y hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica.

Su autonomía combinada es de 1.300 kilómetros, con un consumo de 4,2 litros a los 100 cuando actúa el motor térmico. En el interior, destaca la pantalla central de 14” y, en materia de seguridad, ofrece más de 20 asistentes ADAS. Este año llegará una versión AWD con autonomía de 180 kilómetros y cerca de 1.400 kms combinados.

Lepas L8 | EP

En KIA se han fijado como objetivo vender en España 65.000 unidades para este 2026 y mejorar la rentabilidad de su red. Así superarían las 56.694 matriculaciones de 2025, que suponían un 1% menos que en 2024. Sus ventas siguen dominadas por coches de combustión en un 53%, aunque crecen los híbridos y electrificados.

El Sportage es su modelo más vendido, seguido del Stonic en segundo lugar y el Niro en el tercero. Para impulsar la venta de eléctricos, la marca coreana asumirá la parte de la subvención del Gobierno que beneficia solo a los coches fabricados por completo en la Unión Europea.

Para lograr su objetivo de ventas en este 2026, KIA confía en una de sus grandes apuestas para este año: el EV5. Un eléctrico con motor delantero de 218 caballos y una batería de 81 kWh, que le permite recorrer 530 kilómetros con una sola carga. El interior incorpora tres pantallas integradas e iluminación ambiental con 64 colores. Y ofrece una capacidad de maletero de 610 litros, mesa integrada y portón eléctrico manos libres.

KIA EV5 | KIA

Jaecoo acaba de lanzar un nuevo modelo en la categoría de los súper híbridos, por su condición de híbrido enchufable. Se llama Jaecoo 8 y llega a España dispuesto a impresionar con sus 597 caballos y más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica.

Llega con un interior elegante y robusto, con opción de hasta siete plazas, en el que destacan una doble pantalla que recorre el salpicadero, acabados de lujo y un completo equipamiento. Cuenta con tracción total y ocho modos de conducción para un uso dentro y fuera del asfalto.

JAECOO J8 | JAECOO

El Porsche Macan eléctrico recibe la histórica denominación GTS, que combina detalles deportivos y un sistema de propulsión con dos motores eléctricos y tracción total. Ofreciendo 516 caballos que se convierten en 571 con la función “Overboost”.

Un coche con un equilibrado reparto de pesos, capaz de recorrer 586 kilómetros con una carga, y que pronto probaremos en Centímetros Cúbicos. Incorpora Launch Control, modo Track y suspensión neumática rebajada.