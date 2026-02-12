Muy grande, con mucho maletero, con 7 años de garantía: es el mejor anti-SUV por 22.490 euros

Si quieres espacio sin vender un riñón para meterte en un SUV inflado, el Kia Ceed Tourer acaba de aterrizar en oferta por 22.490 euros en su versión de entrada con el motor 1.0 T-GDi de 100 CV. La jugada viene con financiación de Kia Finance, pero aquí no hay letra pequeña rara ni condiciones imposibles, así que si necesitas un maletero grande y buen acabado sin soltar un dineral, este familiar coreano merece la pena.

El tamaño justo con maletero de sobra

Mide 4.600 mm de largo por 1.465 mm de alto, así que estamos ante un compacto que no se come la plaza de garaje entera pero que sí te da espacio donde importa. El maletero arranca en 512 litros en las versiones micro-híbridas MHEV y sube hasta 625 litros si vas a por las gasolina puras sin etiqueta ECO, y esa diferencia se nota cuando metes maletas o carros de la compra.

Kia Ceed Tourer | Kia

Las motorizaciones disponibles incluyen un 1.0 T-GDi de 100 CV que puede llevar o no micro-hibridación ligera, y un 1.5 T-GDi de 140 CV con MHEV y cambio automático DCT. Los consumos homologados van de 5,3 a 5,8 litros cada 100 km, mientras que las emisiones rondan los 120-130 g/km de CO₂. Si escoges las versiones MHEV te llevarás la etiqueta ECO para colarte en las zonas restringidas con todo el derecho del mundo.

El acabado Concept trae aire acondicionado y pantalla táctil pequeña, mientras que el Drive suma llantas de aleación. Si subes al Tech, tienes navegación integrada y sensores de aparcamiento, y el GT-Line te añade detalles deportivos con suspensiones algo más duras. Total, que puedes elegir entre lo justito o lo más cargado según tu bolsillo.

Kia Ceed Tourer | motor.atresmedia.com

Una garantía de 7 años que deja K.O. a la competencia

Kia mete en todos sus coches una garantía de 7 años o 150.000 km que cubre piezas y mano de obra, y eso es brutal comparado con los 2 o 3 años que ofrecen muchas marcas europeas. Además, esos 7 años son transferibles, así que si vendes el coche antes, el siguiente propietario sigue protegido, y eso le sube el valor de reventa un montón.

También incluye 7 años de asistencia en carretera, así que, si te quedas tirado en medio de ninguna parte, Kia te saca del apuro sin cobrarte de más. En algunas campañas puntuales añaden mantenimientos gratuitos los primeros años, aunque eso depende del concesionario. Lo que sí es fijo es la garantía larga, y eso te permite conducir tranquilo.

Si lo comparas con otras marcas del segmento, pocas te dan tanta cobertura temporal, porque la mayoría se quedan en 3 o 5 años como mucho. Eso hace que el Ceed Tourer sea una apuesta segura para quien planea quedarse con el coche bastante tiempo sin sorpresas a mitad de vida útil.

KIA CEED TOURER PHEV | Kia

Financiación oficial y sin condiciones locas

La oferta de 22.490 euros es para la versión 1.0 T-GDi de 100 CV en acabado Concept, y sí, requiere financiar con Kia Finance para lograr ese precio. Pero tranquilo, que Kia no es de las marcas que te ponen trampas raras, porque sus campañas suelen tener cuotas ajustables a 36 meses con entrada reducida y condiciones claras, además de que no te obligan a contratar seguros extras innecesarios.

La promoción está disponible en toda la red de concesionarios Kia de península y Baleares, así que puedes ir de forma presencial o gestionar parte online. No hay unidades limitadas conocidas, porque el Ceed Tourer se fabrica en Europa y tiene buena disponibilidad, lo que significa que no te encontrarás con el típico "ya no quedan" cuando llegues.

El público al que va dirigido son familias y profesionales que necesitan espacio extra sin subir al segmento SUV, aunque también atrae a conductores que gustan del estilo práctico con un toque deportivo en el GT-Line. Si lo tuyo es necesitar espacio familiar sin salirte de presupuesto, este Kia te ofrece maletero grande, garantía larga y precio ajustado.