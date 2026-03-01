Al volante del McLaren 750 S Spider, paso de gigante en la sublimación dinámica

La versión Spider, la cual presenta los mismos cambios que el 750 S normal. Entre ellos, se encuentra un paragolpes rediseñado, con un Splitter ligeramente adelantado para ofrecer mayor carga aerodinámica en el eje delantero, junto con unas tomas de aires más estrechas en los laterales. Nuevas llantas ligeras de 19 pulgadas en la parte delantera y de 20 en la trasera, con un diseño de 10 radios.

Y pasos de rueda traseros con nuevas salidas de aire que hacen que el coche se pegue más al asfalto. Detrás destaca su nuevo alerón trasero retráctil, con un 20% más de superficie, situado a 6 cm más de altura frente al de su predecesor. Así como una nueva rejilla del capó trasero, que mejora la refrigeración de su corazón.

McLaren 750 S Spider | CC

Esta obra de arte sobre ruedas tiene un motor V8 biturbo de 4 litros, el mismo que tenía el 720 S. Pero ahora, en el 750 S, tiene varias mejoras: una mayor presión de soplado de sus turbos, una bomba de combustible con mayor caudal y unos pistones aligerados. Con mención especial también a su nuevo escape, que no solo le hace ser más liviano, sino también que tenga un sonido celestial.

Es el McLaren de producción en serie más ligero y potente de toda la historia de la marca, parando la báscula en 1.389 kg en la versión coupé, siendo solo 49 kg más pesada esta versión Spider. Esa ligereza se nota en tan solo unos kilómetros trazando curvas.

Llega a los 100 km/h en solo 2,8 segundos, y a los 200 en solo 7,2. 332 km/h de velocidad máxima. Cifras que dan mucho respeto y más teniendo en cuenta que no es precisamente el superdeportivo más fácil de conducir.

Prueba McLaren 750 S Spider | CC

Todo con un interior que tiene un único fin: que el conductor se centre en pilotar este supercoche. Cuenta con un nuevo panel de instrumentos digital, el cual está flanqueado por dos mandos satélite que controlan los modos de conducción, el selector del cambio automático o manual, y los niveles de actuación control de tracción y de estabilidad.

El salpicadero está totalmente orientado al conductor, con botones físicos para controlar varios parámetros de la aerodinámica y una pantalla central vertical con Apple Carplay de serie. Un interior minimalista que puedes ver en primer plano sentado en unos asientos extremadamente deportivos.

Esta versión Spider cuenta con un techo retráctil, fabricado en composite con cristal electrocromo que puedes desplegar o replegar en solo 11 segundos en parado, o en movimiento hasta un máximo de 50 km/h.