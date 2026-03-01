Despedida en Jeep: adiós al Wrangler que se verá relevado por el Recon en Europa

Cuando uno piensa en Jeep, es muy probable que lo primero que se le venga a la cabeza sea el Wrangler, modelo que llegó al mundo en 1987 y que pronto se convirtió en el buque insignia de la marca estadounidense. Como uno de los todoterrenos más completos, atractivos y robustos del mercado, se ganó el corazón de muchos conductores. Sin embargo, Jeep dejará de vender el Wrangler en Europa y ya tiene sustituto para ocupar su lugar.

La decisión de Jeep no es voluntaria, para nada. El Wrangler no se adapta a las nuevas normativas europeas tanto de seguridad como de emisiones, que entrarán en vigor a mitad de 2026. Es un duro golpe para el fabricante estadounidense porque sin uno de sus mayores iconos, es probable que las ventas se resientan ya este mismo año. Obivamente, la marca deberá amortiguar el daño, y para intentarlo ya tiene un sustituto.

Sin tiempo para asumir el cambio

Se llama Jeep Recon, el primer SUV 100% eléctrico del fabricante. Es llamativo que justo el Wrangler desaparezca del mercado por no adaptarse a los objetivos de emisiones y su lugar lo ocupe un coche completamente sostenible. De un extremo, a otro, quizá demasiado rápido, sino que los clientes tengan tiempo de adaptarse ni de asumir el cambio.

Jeep Recon | Jeep

El Recon cuenta con dos motores, uno en cada eje, para una potencia de 650 CV que permite una aceleración de 0 a 100 en 3,7 segundos. Están alimentados por una batería de 100 kWh para una autonomía de 402 kilómetros y una capacidad de recarga rápida del 5% hasta el 80% en menos de media hora.

Condición 4x4 incuestionable

El Jeep Recon llega para sustituir al Wrangler con un éxito bajo el brazo que puede auparle en el mercado. Es el único de su especie reconocido con la etiqueta Trail Rated, es decir, que ha pasado rigurosas pruebas en cinco categorias de todoterreno y las ha pasado todas. Vamos, que su condición de SUV 4x4 no se puede cuestionar.

El Jeep Recon ya ha entrado en producción en la fábrica de Toluca (México) y antes de llegar a Europa lo hará a Estados Unidos y Canadá. En nuestro país, es probable que aterrice ya a principios de 2027 para cubrir el vacío dejado por el Wrangler. En el propio fabricante son conscientes de que el cambio de cromos no resulta sencillo. Bob Broderdorf, CEO de Jeep, ha afirmado que “el Jeep Recon 2026 es un paso osado para la marca, un SUV totalmente eléctrico que se mantiene fiel a nuestros valores fundamentales de libertad, aventura y capacidad”.