Un mecánico experto avisa sobre las cajas de cambio automáticas: "Te han estado mintiendo"

Juan José ha afirmado contundentemente que en una publicación para la red social de Tik Tok, que el mantenimiento preventivo de estas cajas de cambios es algo básico si queremos alcanzar una media de duración de unos 15 años.

En dicha publicación asegura que "te han estado mintiendo diciendo que las cajas de cambios automáticas no tienen mantenimiento", además ha señalado la importancia de hacer revisiones periódicas en plazos de entre 40.000 y 60.000 km como mucho, ya que si tiene demasiados kilómetros el mantenimiento puede resultar menos efectivo.

En estos casos en los que hemos esperado de más para realizar los respectivos mantenimientos y revisiones, pueden aparecer averías por aceite en mal estado que se ha colado en el circuito. Estos mantenimientos cuestan entre 300 y 600 euros, y si te parece caro, que sepas que sale mucho más barato que tener que pagar una reparación donde el coste puede dispararse hasta los 6.000 euros en los casos más graves.

Los sistemas de aceite que utilizan las cajas de cambios no se encargan solo de lubricar, si no también de evitar el sobrecalentamiento del sistema transmitiendo la fuerza. También avisa de los errores que comete la gente a la hora de estacionarcoches automáticos, ya que muchas personas se bajan de él dejándolo puesto en la P (Parking) y olvidándose del tema.

La forma correcta de hacerlo es colocar la caja en la N (Neutral), accionar el freno de mano y por último cambiar a la P (Parking). Juan José concluye el video asegurando que "lo principal es que sepas qué mantenimiento tienen todas y aunque se diga que el aceite dura toda la vida útil del coche, no es así".