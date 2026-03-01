Probamos el Alfa Romeo Junior Veloce, la deportividad justa

Un SUV de 4,17 metros, con llantas deportivas de 20 pulgadas y pinzas de freno rojas. Tiene el apellido “Electtrica” en la parte delantera, por su condición electrificada. Su aspecto “cool” dibuja guiños clásicos, como el Scudetto en el frontal con la clásica “Uve” invertida que aloja el Biscione, escoltada por los faros Matrix LED en forma de “C” afilada.

Las luces LED recorren también todo el portón trasero, de líneas muy limpias, esa franja lumínica forma una elevación a modo de alerón. El “truco” aerodinámico esconde un maletero de 400 litros.

Alfa Romeo Junior Veloce | CC

En el interior también hay homenajes “retro”, como el volante o los aireadores, que contrastan con modernidades como las luces ambientales o estos asientos calefactados con regulación eléctrica.

Diseño italiano, también, para los relojes digitales y tecnología como la pantalla táctil de 10,25 pulgadas, para ver todo el infoentretenimiento y compatible con Smartphones.

El Junior es “multienergía”. También tiene una versión híbrida de 145 caballos con etiqueta ECO, que se mueve con un motor de gasolina de 3 cilindros y otro eléctrico, con una batería de 48 voltios. En el caso de la versión “Ibrida Q4”, también de 145 caballos, se combina con un motor de gasolina y dos eléctricos, colocados delante y detrás, que le dan tracción total.

Alfa Romeo Junior Veloce | CC

El Junior Elettrica, es capaz de recorrer 412 kilómetros con la versión de 156 caballos y 322 con esta versión Veloce, debido a su mayor potencia. Son 281 caballos los que tiran de él y le permiten acelerar de 0 a 100 en 5,9 segundos.

Cuando la situación lo requiere, con el “modo B”, puede ahorrar en desgaste de frenos y regenerar energía para la batería, que permite una conducción solo con el acelerador, ideal para ciudad. Además, con los modos Eficiente, Natural o Dinámico se puede personalizar la entrega de potencia y el consumo eléctrico.

Desde luego la versión Veloce hace honor a su nombre y es la más veloz y potente de las opciones eléctricas del Junior. Es un coche con un buen chasis, bien afinado y capaz de sacarte una sonrisa. Supongo que eso es parte de lo que en Alfa llaman: “La mecánica de las emociones”.