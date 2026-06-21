LO MEJOR DE LA SEMANA: el nuevo Lotus Eletre X y la victoria de Toyota en las 24 horas de Le Mans

El grupo automovilístico chino GAC aterriza en Europa. De los cinco países donde se comercializarán, España, es el primer mercado donde empezarán a operar, designando al Grupo Invicta como importador oficial en nuestro país. Los dos primeros modelos serán el Aion V, un SUV eléctrico de segmento medio de 4,6 metros, 204 CV y hasta 510 km de autonomía; y el Aion UT, un utilitario compacto eléctrico desarrollado específicamente para el mercado europeo y con hasta 430 km de autonomía.

El Ford Kuga incorpora en su equipamiento la tecnología BlueCruise, que permite conducir sin las manos en el volante en determinadas carreteras autorizadas.

El Kuga está fabricado en España, mide 4,61 metros y destaca por su diseño moderno y su maletero de 536 litros. Está disponible con motores híbridos e híbridos enchufables de hasta 243 caballos. Su sistema “manos libres” funciona en los tramos denominados “Blue Zone” de 16 países europeos.

Pronto os contaremos en Centímetros Cúbicos más detalles de este sistema de conducción autónoma nivel 2 avanzado, cuyo objetivo es reducir el esfuerzo físico al volante sin sustituir la responsabilidad del conductor.

Ford Kuga Black Package | Ford

El pick-up Isuzu D-Max se convirtió en el “papamóvil” del papa León XIV, durante su visita a Barcelona en su viaje por España. La marca japonesa ha lanzado la nueva generación de este modelo que mantiene su diseño robusto, pero incorpora mejoras mecánicas, como un nuevo motor diésel de 2,2 litros y 164 caballos o una caja automática de ocho velocidades. Se ofrece con tres tipos de carrocería, cuatro niveles de equipamiento y destaca por su tracción integral, su capacidad de carga de hasta 1.000 kilos y un peso máximo remolcable de hasta 3,5 toneladas.

Isuzu D-Max | Isuzu

BYD ha presentado su último lanzamiento: el Dolphin G DM-i. Un nuevo utilitario dentro del segmento B, que destaca por su tecnología híbrida enchufable y su autonomía de más de 1000 km de forma combinada.

Su sistema inteligente Dual Mode es una de sus claves, siendo el único de su categoría con este sistema de propulsión. Además, cuenta con la etiqueta CERO de la DGT y, según la batería escogida, puede circular en modo eléctrico hasta 105 kilómetros.

BYD Dolphin G | BYD

Lotus, la marca de coches creada por Colin Champan en 1948, ha firmado muchos éxitos en las carreras y sus deportivos de calle se han convertido en piezas de colección aclamadas por los amantes del motor. Ahora, la marca británica vuelve a Madrid de la mano del grupo Tayre, allí se presentó el nuevo Lotus Eletre X, un SUV híbrido de altas prestaciones con hasta 1.200 kilómetros de autonomía y 1.000 caballos de potencia. También formaban parte de la exposición el gran turismo de lujo, el Emeya; y el deportivo de motor central, Emira Turbo SE.

Lotus saca al mercado su nueva bestia: un hyper-SUV híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía | Europa Press

El dominio reciente de Ferrari en las 24 horas de Le Mans se vio interrumpido por el equipo Toyota, que conquistó esta edición con el coche número 7 de Kamui Kobayashi, Nyck de Vries y Mike Conway. La victoria se decidió en las últimas horas, cuando De Vries tomó el liderato tras los problemas del Toyota número 8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa. Los japoneses ocuparon la primera y tercera plaza del podio, dejando el segundo escalón para el BMW pilotado por Robin Frijns, René Rast y Sheldon van der Linde. Entre los españoles, Dani Juncadella destacó al finalizar 13º con el Genesis GMR-00 en el debut de la marca en Le Mans. Álex Riberas terminó 14º, con su Aston Martin Valkyrie, y Miguel Molina, que aspiraba al podio con Ferrari, terminó abandonando por una avería.

Ourense acogió la tercera prueba del Super Campeonato de España de Rallyes. La edición número 59 de este certamen terminó con la victoria de Álvaro Muñiz y Néstor Casal, con su Škoda Fabia RS Rally2, que después de mantener un gran ritmo, conseguían su primer triunfo en esta categoría. José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias Pin, también con un Škoda Fabia RS Rally2, terminaron en segunda posición. Por su parte, Pepe López y David Vázquez, con el Hyundai i20 N Rally2 completaron el podio, tras una intensa lucha en los tramos finales.