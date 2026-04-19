LO MEJOR DE LA SEMANA: el nuevo Alpine A390 GT, el primer coche eléctrico de Suzuki y el Mercedes-Benz GLB

La firma de lujo de BYD, Denza, aterriza en Europa con su primer modelo, el Z9 GT. Se trata de un turismo deportivo de 5 metros de largo que llega cargado de tecnología innovadora. Habrá una versión híbrida enchufable, con 776 CV y una autonomía en modo eléctrico de unos 170 km.

En la gama también estará disponible una versión 100% eléctrica, que llegará hasta los 1.156 CVy ofrece una autonomía de más de 600 km. Según la marca es capaz de admitir cargas de hasta 1.500 kWh de potencia.

Denza Z9 GT | Denza Z9 GT

Mercedes-Benz ha presentado un nuevo SUV electrificado. Se trata de la nueva generación del GLB, que llega inicialmente con dos versiones eléctricas llamadas 250+, con 272 CV y 631 km de autonomía; y 350 4Matic, con tracción total y 354 CV y 614 km.

Más adelante vendrán versiones microhíbridas. El nuevo Mercedes-Benz GLB es capaz de cargar con una potencia de hasta 320 kWh.

Mercedes GLB | Mercedes

Geely pone a la venta los dos modelos con los que iniciará su andadura en España: por un lado, el E5, un SUV 100% eléctrico de tamaño medio con 218 CV y 475 km de autonomía; y por otro, el Starray EM-i, un híbrido enchufable con 262 CV, con una autonomía eléctrica de hasta 182 km y una combinada de más de 1.000.

Ambos ofrecen un diseño atractivo, calidad aparente y tecnología a bordo, que os enseraremos dentro de poco en Centímetros Cúbicos. Geely contará con 50 puntos de venta y servicio en España en 2026.

Geely E5 | Geely

Ya está aquí uno de los modelos más esperados del año. Después de meses viéndolo con traje de camuflaje, la versión final del Cupra Raval ha hecho su debut en la Puerta del Sol, en Madrid, y en diferentes ciudades del mundo.

Con muchos argumentos para convertirse en el coche eléctrico más vendido de su segmento. En el anterior programa, pudimos conocer sus detalles en un primer contacto que nos enseñó Álvaro, y que puedes volver a ver través de este código QR. Llega con distintas versiones, ofreciendo hasta 226 CV y 450 km de autonomía.

Todo el mundo habla del Cupra Raval y es porque es el deportivo eléctrico con mejor precio del mercado | Cupra

Suzuki ha presentado su primer modelo eléctrico. Se trata del e-Vitara, su nuevo SUV que aterriza con una autonomía de hasta 426 km, ampliables hasta los 581 en ciudad.

Llega con versiones de tracción delantera y total, con hasta 184 CV de potencia.El nuevo e-Vitara puede recargar su batería del 10-80% en 45 minutos.

Suzuki e-Vitara | CC

El nuevo buque insignia de Alpine se llama A390, un nuevo SUV coupé que aterriza con una nueva tecnología eléctrica. Estará disponible con dos versiones: GT y GTS, con 400 y 470 CV, respectivamente, con una autonomía de hasta 555 km.

Dentro de poco tendremos la oportunidad de subirnos en este nuevo modelo en Centímetros Cúbicos. Cuenta con una batería útil de 89 kWh de capacidad.

Alpine A390 GT | Alpine

Croacia acogió la cuarta prueba de la temporada del Mundial de Rallyes. En esta cita, Takamoto Katsuta y Aaron Johnston, a bordo de su Toyota GR Yaris Rally1, volvían a sorprender al subirse a lo más alto del podio por segunda vez en este año, colocándose al frente de la clasificación general.

A menos de 21 segundos, terminaron en segunda posición Sami Pajari y Marko Salminen, con otro Toyota GR Yaris Rally1. La tercera posición fue para Hayden Paddon y John Kennard a los mandos del Hyundai i20 N Rally1. Thierry Neuville sufrió un accidente en el final del Rally, cuando iba directo a la vitoria del rallye.

Si hay una marca que dominó el Mundial de Rallyes durante las décadas de los 70 y 80, esa fue Lancia. Con coches icónicos pilotados por grandes pilotos, que han dejado un gran legado. Después de su retirada en los años 90, han vuelto por la puerta grande, con el Lancia Ypsilon Rally 2 HF Integrale, de 290 caballos y tracción total.

Lancia Ypsilon Rally4 HF | Lancia

Y han arrancado con actuaciones brillantes, como la victoria en la categoría WRC2 en el Rallye de Croacia con Johan Rossel; o el tercer puesto de Diego Ruiloba y Ángel Vela en el Rallye de la Nucía del Supercampeonato de España. Lancia tiene en su palmarés nada menos que 10 títulos de Constructores y 5 de Pilotos del Mundial de Rallyes.