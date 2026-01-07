El Opel Astra y el Fiat Tris, entre las novedades de Stellantis para el Salón del Automóvil de Bruselas

Los renovados Opel Astra y Peugeot 408 o el nuevo B03X de Leapmotor son solo algunas de las primicias y debuts a nivel europeo que llevará Stellantis al Salón del Automóvil de Bruselas, en el que la firma automovilística que agrupa hasta 11 marcas de coches participará con 62 modelos, expuestos en un pabellón de hasta 5.200 metros cuadrados.

Stellantis participará en la 102ª edición del Salón del Automóvil de Bruselas, que se celebra del 9 al 18 de enero, con una exhibición de hasta 62 modelos con los que buscará demostrar su capacidad para "satisfacer todas las necesidades de movilidad, desde la micromovilidad urbana hasta el transporte de mercancías".

En este contexto traerá, por ejemplo, varios modelos de Fiat, como el nuevo Fiat QUBO L, un versátil vehículo familiar, también disponible con 7 plazas y con motor diésel y el Fiat Professional Tris, el primer vehículo de tres ruedas de la historia de Fiat.

Nuevo Opel Astra | Opel

Junto a estos nuevos modelos, Stellantis presentará dos 'concept cars' "visionarios", el Citroën Elo y el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, que fusionan "la experiencia del pasado con pasos audaces hacia la movilidad del futuro".

Arraigado en los estilos de vida contemporáneos y las formas de vida en evolución, el Elo es un laboratorio de ideas que encarna un enfoque responsable, inteligente y accesible de la movilidad. Compacto, con solo 4,10 metros, pero notablemente espacioso, refleja a la perfección la idea de un vehículo pequeño con grandes ambiciones.

Por su parte, el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, con 588 kW (800 CV), 800 Nm de par y una velocidad máxima de 320 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en solo 2 segundos. La tracción total garantiza el agarre, la agilidad y la estabilidad, mientras que el diseño maximiza el rendimiento aerodinámico y el placer de conducir con asientos suspendidos ultraligeros.

Citroen ELO | Stellantis

Novedades del segmento premium

En su segmento premium, Stellantis confiará en Alfa Romeo, que presentará un avance especial que abre un nuevo ciclo de animaciones de productos, junto con el debut en el mercado belga del nuevo Tonale, y el DS, que rendirá homenaje a su departamento de competición DS Performance con la aparición del monoplaza eléctrico DS E-TENSE FE25, la exposición de la DS Performance Line Limited Edition y la presentación de una creación única durante el 9 de enero.

Por último, Maserati ocupará un lugar destacado con una gama seleccionada que destaca el lujo, la personalización y la electrificación italianos, incluyendo el nuevo MCPura Cielo, el GranCabrio y el Grecale Folgore 100% eléctrico, así como la edición especial Grecale Lumina Blu, que se estrena en el Benelux.

Para celebrar la ocasión, Emanuele Cappellano, recién nombrado director de Operaciones para Europa de Stellantis hará su primera aparición pública en un evento del sector, en un momento en el que la industria automovilística juega un rol fundamental en el desarrollo económico futuro de la Unión Europea.