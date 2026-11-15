LO MEJOR DE LA SEMANA: Spain Classic Raid 2026, el nuevo BMW i3, 75 aniversario de Renault en España y más Centímetros Cúbicos

Los clásicos están de moda. Y más sacarlos de casa, sobre todo si es en familia. Hay pruebas que lo dejan muy claro, como el Spain Classic Raid, que cumple ya su duodécima edición cruzando España. A continuación vais a conocer cómo se organiza, desde dentro, un evento así.

Conseguir que una prueba así se convierta en un éxito masivo requiere mucho trabajo y un equipo humano experimentado. Los más de 150 coches inscritos y un recorrido que cruza cada año España son el reto.

La mayor parte de los inscritos repiten y eso dice mucho de la idea y de la organización. Esta edición 2026 empezaba en Gijón, terminando en Zaragoza, pasando por León, Salamanca, Ávila, Palencia, Soria, Logroño y Jaca, con sus increíbles paisajes.

Lo más complicado es encontrar caminos y pistas, para unir cada etapa cumpliendo con la normativa medioambiental de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Y ya para rizar el rizo, el coche cero se encarga cada día de abrir pista con tiempo, notificando y resolviendo cualquier anomalía que se pueda encontrar en el camino, para que el convoy pase sin problemas.

Con todo controlado por parte de la organización, ya solo queda divertirse y conseguir que el binomio piloto y copiloto funcione a la perfección.

Renault acaba de lanzar al mercado dos ediciones limitadas de sus modelos “Made in Spain”, para celebrar sus 75 años de historia en nuestro país. Sobre la base del Renault Captur ECO- G de 120 CV y del Austral Full Hybrid E-Tech, fabricados en Valladolid y Palencia respectivamente, se lanzarán 750 unidades del Captur y 500 del Austral. También llegará la edición limitada Rafale Hypnotic, con 200 unidades destinadas a España de las 1.500 totales.

Los dos primeros modelos mencionados incorporan un equipamiento adicional especialmente configurado para esta edición conmemorativa, como una pintura exterior exclusiva, cristales traseros sobretintados o más equipamiento, incluidos asistentes a la conducción.

Francisco José Riberas Mera, presidente ejecutivo de Gestamp, uno de los grandes proveedores mundiales de componentes para la automoción, ha recibido el XIII Premio Fundación Eduardo Barreiros a la Figura de Prestigio en el Campo de la Automoción 2026, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la industria del automóvil.

Mariluz Barreiros, presidenta de la Fundación, reivindicó la importancia de transmitir estas trayectorias empresariales a los jóvenes como ejemplo de emprendimiento.

Durante el acto, Riberas destacó el papel de la industria como motor de crecimiento económico, innovación y cohesión social, y puso en valor el legado de Eduardo Barreiros como referente para las nuevas generaciones.

El Mazda 6e, una berlina 100% eléctrica con 4,92 metros de longitud y una carrocería de cinco puertas con silueta coupé, se actualiza después de su lanzamiento hace poco más de un año. Estrenando una nueva batería de 78 kWh, con la que podrá alcanzar hasta 560 kilómetros de autonomía.

También admite cargas rápidas de hasta 200 kW, recuperando del 10 al 80 % de la batería en unos 24 minutos.

Además, se ha rediseñado la suspensión con unos muelles más firmes, y estrena un nuevo acabado denominado Homura Plus con detalles característicos en exteriores e interiores.

El nuevo BMW i3 marca el regreso de esta denominación, ahora convertida en una berlina 100% eléctrica basada en la nueva plataforma Neue Klasse. Con 4,76 metros de longitud estrena un diseño más futurista, pero mantiene las proporciones clásicas del Serie 3. Esta nueva berlina quiere revalidar el carácter y posicionamiento del Serie 3 al futuro eléctrico.

Llega con dos versiones de tracción total: el i3 40 xDrive, con 374 CV y hasta 710 kilómetros de autonomía; y el i3 50 xDrive, con 469 CV y hasta 912 kilómetros de autonomía.

El interior también supone un salto tecnológico, con el nuevo sistema Panoramic iDrive, que proyecta información en la parte inferior del parabrisas, acompañado de una pantalla central de 17,9 pulgadas.