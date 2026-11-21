Hubo una época en la que comprar un coche pequeño no significaba necesariamente elegir un SUV. Modelos como el Renault Clio, el Ford Fiesta, el Volkswagen Polo o el Fiat Punto eran capaces de hacer prácticamente de todo: moverse por ciudad, viajar por carretera y ofrecer espacio suficiente para una familia pequeña.

Pero el mercado ha cambiado, algunos de estos coches han desaparecido y otros han perdido protagonismo frente a los crossover. Ahora Fiat cree que ha llegado el momento de recuperar parte de aquel terreno.

La marca italiana está valorando el regreso del Fiat Punto, desaparecido en 2018, y lo curioso es que no pretende utilizarlo para sustituir al recién estrenado Grande Panda. Al contrario, quiere que ambos convivan. Una decisión que puede parecer extraña hasta que analizamos lo que está ocurriendo en el mercado europeo.

Fiat tiene un Panda, pero necesita algo que ya tenía

Arnaud Belloni, nuevo consejero delegado de Fiat, Abarth y Lancia, ha reconocido en una entrevista con la revista francesa L'Automobile Magazine que la desaparición del Punto dejó un hueco importante en la gama.

Especialmente porque permitió a Renault ganar terreno con el Clio, en un segmento que tradicionalmente había sido fundamental para la marca italiana.

Belloni conoce bien a su rival. Antes de incorporarse a su nuevo puesto en Stellantis, pasó seis años como responsable mundial de marketing de Renault. Por tanto, sabe perfectamente lo importante que puede llegar a ser un utilitario tradicional para las ventas de un fabricante europeo.

Fiat Grande Panda | Fiat

Y aquí aparece una cuestión interesante. Fiat ya comercializa el Grande Panda, con motor de gasolina y un precio que parte de 14.950 euros bajo las condiciones comerciales anunciadas. Mide 3,99 metros, tiene cinco plazas y dispone de versiones de gasolina, híbridas y eléctricas. Sobre el papel, cumple buena parte de las funciones que tendría un Punto moderno.

Sin embargo, su planteamiento es diferente. El Grande Panda apuesta por una carrocería elevada, formas cuadradas y una imagen que recuerda deliberadamente al Panda original.

Un hipotético Punto podría recuperar la fórmula del turismo de cinco puertas, con una silueta más baja, proporciones convencionales y un comportamiento más orientado a la carretera.

No se trataría simplemente de vender dos coches del mismo tamaño, sino de ofrecer dos maneras diferentes de entender un automóvil pequeño.