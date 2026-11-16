Si en tu ciudad todavía te habías librado de las ZBE, te ha llegado la hora, porque el Gobierno las acaba de hacer "obligatorias"

Las zonas de bajas emisiones, conocidas por todos como ZBE, llevan años siendo obligatorias en buena parte de España, pero no todas las ciudades han aplicado las restricciones de la misma manera.

Mientras algunos ayuntamientos ya multan a los conductores que incumplen sus normas, otros han mantenido periodos de avisos, han retrasado las sanciones o ni siquiera han puesto en marcha sus zonas.

Ahora, el Gobierno quiere acabar con estas diferencias y ha aprobado una modificación normativa que endurece las exigencias para los municipios.

La medida se recoge en el Real Decreto 953/2026, de 4 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de noviembre. Su objetivo es que las ZBE no se queden simplemente en una delimitación sobre el mapa, sino que tengan restricciones reales, sistemas de control y un régimen sancionador efectivo.

Las ZBE ya eran obligatorias, pero muchos ayuntamientos no las aplicaban

Conviene aclarar algo importante: el Gobierno no acaba de hacer obligatorias las zonas de bajas emisiones. Esa obligación ya existía con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que establecía su implantación antes de 2023 en los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 habitantes que superasen determinados límites de contaminación.

Posteriormente, el Real Decreto 1052/2022 desarrolló los requisitos mínimos que debían cumplir estas zonas. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual. Algunos municipios han establecido restricciones y sanciones, otros han prolongado los periodos informativos y otros todavía no han completado su implantación.

De hecho, como ya explicamos en Centímetros Cúbicos al analizar los retrasos de las ZBE en España, el cumplimiento de esta obligación arrastra importantes diferencias entre ciudades.

Qué cambia ahora y cuándo entrará en vigor

La principal novedad es que los ayuntamientos deberán acreditar documentalmente que sus ZBE funcionan realmente. Para ello tendrán que demostrar que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están en vigor y se aplican según el potencial contaminante de los vehículos.

También deberán acreditar el funcionamiento de los sistemas de control, monitorización y seguimiento, su integración con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT y la aplicación efectiva del régimen sancionador. La norma excluye expresamente los sistemas transitorios de avisos que pudieran haberse contemplado anteriormente.

Además, deberán remitir la documentación correspondiente a las administraciones competentes. Mientras no se reciba la documentación exigida, la ZBE no se considerará correctamente implantada.

El nuevo real decreto entrará en vigor el 26 de noviembre de 2026. Sin embargo, esto no significa que todos los municipios comiencen automáticamente a imponer multas ese día.

La norma no establece una fecha única para activar todas las restricciones pendientes ni un calendario individualizado para cada ciudad. Su aplicación concreta dependerá también de la situación normativa y administrativa de cada ayuntamiento.

Multas de 200 euros para quienes incumplan

Para los conductores, la consecuencia más importante es que los municipios obligados a disponer de ZBE tendrán más exigencias para justificar que sus restricciones se cumplen y que las infracciones se sancionan efectivamente.

La multa tampoco es nueva. Incumplir las restricciones de circulación de una ZBE constituye una infracción grave sancionada con 200 euros, según la Ley de Tráfico. La cuantía puede reducirse a 100 euros mediante pronto pago, cuando proceda, y no supone pérdida de puntos del carné.

Eso sí, la modificación no prohíbe automáticamente circular a todos los coches sin etiqueta ambiental en cualquier ciudad. Las restricciones concretas siguen dependiendo de la regulación de cada ZBE, que puede establecer condiciones de acceso, excepciones y autorizaciones diferentes.

En definitiva, lo que cambia no es tanto la obligación de crear estas zonas, que ya existía, como la posibilidad de mantenerlas únicamente sobre el papel.