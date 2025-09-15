La mayor estación de carga ultrarrápida en España ya funciona en este céntrico lugar de Madrid

Como agua de mayo ha llegado la que es, desde ya, la mayor estación de carga ultrarrápida de nuestro querido país. Se encuentra en pleno centro de Madrid, concretamente en el parking de la estación de Metro y de Cercanías de Nuevos Ministerios, y acoge hasta 40 puntos de recarga para el uso y disfrute de los conductores. Una grandísima noticia para los conductores de coches eléctricos y quienes aspiren a tener uno en el futuro, que como ya sabéis no han encontrado más que dificultades hasta el momento para poder parar a cargar su EV por la escasa infraestructura que aún tenemos en España.

Unos 200 kilómetros de autonomía en diez minutos

La capacidad de cargar a razón de hasta 350 kWh de potencia acorta muchísimo el tiempo que han de invertir los conductores en la carga de sus coches eléctricos. Sin embargo, no todos tienen la misma ya que va desde los 175 hasta esos 350 kWh. Esto hace posible que se puedan recuperar unos 200 kilómetros de autonomía en cuestión de diez minutos solamente. Aunque esto último depende del coche que se trate.

La estación surge de un proyecto de Iberdrola | bp pulse en colaboración con la empresa especialista en energía NDS EV Services. Así las cosas, 22 de los 40 puntos pertenecen a Iberdrola | bp pulse y los 18 restantes son supercargadores V4 de Tesla de última generación. En cualquier caso, estamos hablando de cifras muy superiores a lo que es habitual en las estaciones urbanas con puntos de carga para todo el mundo, por lo que acerca a la recarga ultrarrápida a la gente de a pie y a los conductores profesionales. Y eso no es todo, porque la electricidad suministrada procede totalmente de fuentes 100% renovables.

Una infraestructura modélica

La estación de carga ultrarrápida de Nuevos Ministerios consta de dos transformadores de 1.600 kW y emplea equipos de recarga de última generación, lo que le permite mantener altas potencias de manera constante y sin que se produzcan cortes en la red, a pesar de que varios coches eléctricos se dispongan a llevar a cabo su recarga simultáneamente. Esto último va a ser el pan de cada día en una ubicación tan transitada como esta. Ojalá que más estaciones tomaran nota a fin de cubrir las espaldas a los usuarios.

Finalmente, hay que indicar que el aparcamiento de Nuevos Ministerios se ha renovado aprovechando la ocasión. De esta forma, han crecido las plazas disponible pasando de 142 a 157, se han hecho trabajos para mejorar la accesibilidad, la seguridad y las vías de evacuación, se ha instalado la tecnología del reconocimiento de matrícula y se han incorporado los sistemas de pago VIA-T.