Los deportivos y Concept Cars que han llegado al Salón del Automóvil de Múnich

Son experimentales y poco convencionales, futuristas y muy tecnológicos. Una herramienta que sirve para conocer la reacción del público. Algunos los consideran obras de arte. Hablo de los Concept Cars, lo más esperado en los salones. Estos son los que han llegado a Múnich junto a los deportivos más espectaculares…

Arrancamos con el que posiblemente sea el prototipo más espectacular del Salón: el Cupra Tindaya, un Showcar con morro de tiburón, protuberancias en el capó y luces triangulares. Un perfil estilo fastback y shooting brake; y una trasera con doble alerón, luces que flotan y un paragolpes con quillas laterales.

Cupra Tindaya | Cupra

Lo que de momento es solo una interpretación del Hyundai Inster es el Insteroid, un coche salido del mundo virtual, musculado y con una imagen muy divertida, que Hyundai ha llevado al salón junto a otro que no pasa desapercibido: el Concept Three, que se une a la familia Ioniq. Un eléctrico deportivo y compacto, con una silueta y un frontal muy disruptivos…

Skoda, ha mostrado, por un lado, el Concept Vision 0, con el objetivo de combinar simplicidad y sostenibilidad, utilizando materiales reciclados, y un interior minimalista, con reposacabezas impresos en 3D, y controles intuitivos. Por otro lado, llega el Epiq, su 100% eléctrico más asequible. Un SUV compacto de poco más de cuatro metros, que ofrece un gran espacio interior gracias a esta tecnología, con un maletero de 475 litros de capacidad.

Experimental GT | Centímetros Cúbicos

Opel celebra aquí el 60 aniversario del lanzamiento de su primer concept: el Experimental GT. 60 años sorprendiendo al mundo con prototipos como el de este salón, llegado desde el mundo virtual del videojuego Gran Turismo 7. Se trata del Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Con dos motores eléctricos de 800 caballos, capaz de acelerar de 0 a 100 en 2 segundos y con un impulso adicional de 80 caballos para los adelantamientos en circuito.

La cosa va de superdeportivos eléctricos y aquí está una de las joyas de Mercedes con el sello AMG: un brutal gran turismo de 1.360 caballos el Concept AMG GT XX, palabras mayores…

Con ruedas con carenados inteligentes de fibra de carbono, para refrigerar los frenos. Todo en este “bicho” son cifras impresionantes: 0,198 de coeficiente aerodinámico, una arquitectura de 800 voltios y una batería que se puede cargar a 850 kiloWatios para obtener 400 kilómetros de autonomía en 5 minutos.

Mercedes-AMG GT XX | Mercedes-AMG

En Múnich hemos conocido muchos secretos, como el nombre del utilitario eléctrico de Volkswagen: el ID Polo. Pero quedaba otra sorpresa derivada de este: el ID. Cross concept. Una interpretación de lo que será su SUV eléctrico más compacto. Una versión muy demandada en muchos mercados que llegará en 2026 y se fabricará en España junto a otras novedades del grupo. Y para seguir democratizando la electrificación estaba también el ID. Every 1, que anticipa el futuro ID más urbano, lo que sería el ID. Lupo o Up.