Si cargas tu coche eléctrico en un punto de Endesa debes tener cuidado con los QR

Definitivamente, lo de los puntos de carga para los coches eléctricos en España es un circo al que no paran de crecerle los enanos. Si ya no teníamos suficientes problemas con que hay más de 10.000 que no funcionan y que los que lo hacen están lejos de los objetivos del Gobierno y a la cola de Europa, ahora añadimos una estafa. No obstante, este problema que os vamos a explicar no afectan a todas las estaciones. Podéis respirar aliviados en ese sentido los que no cargáis vuestro eléctrico en una estación de Endesa, quien ha alertado de la situación a los usuarios que utilizan sus estaciones desplegadas en nuestra geografía.

Hay códigos QR falsos pegados en algunos puntos de Endesa

La estafa que afecta al gigante energético tiene como raíz unos códigos QR que alguien anónimo los pega en varias de sus estaciones de carga. Esto hace que muchos conductores sean propensos a escanearlos mediante su teléfono y, de esta forma, sean redirigidos a un supuesto servicio de pago para llevar a cabo la recarga. A continuación, se le pide al cliente que meta su correo electrónico y los datos de su tarjeta bancaria para poder usar el servicio. El problema es que dicho servicio no tiene nada que ver con Endesa realmente.

Desde la empresa aclaran que estos canales no tienen autorización ni vínculo alguno con Endesa ni con sus socios. Por ello la compañía recuerda que, para hacer cualquier gestión relacionada con la recarga o los pagos, únicamente deben usarse canales oficiales, como la APP de Endesa que puedes descargarte en tu smartphone, los TPV instalados en las diferentes estaciones o las plataformas de sus colaboradores autorizados.

Al mismo tiempo, Endesa insiste en que nunca pedirá pagos hechos mediante medios no oficiales, entre los que incluye aplicaciones de mensajería como WhatsApp o herramientas como Bizum. En el caso de que así sea, el cliente debe identificar que es un intento de estafa. Por ello, también ha pedido a los clientes que, si ven pegatinas o elementos no identificados en los puntos de recarga de su red de suministro cuando vayan a usarlos, que lo comuniquen a Endesa mediante el servicio de atención al cliente, que está disponible de forma permanente.

Así que mucho ojo si vais a cargar vuestro coche eléctrico en uno de sus puntos y seguid las instrucciones de la empresa. Aquí tenéis sus canales de contacto: