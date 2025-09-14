Prueba Seat Arona FR 75: celebrando el cuarto de siglo de la marca española con una versión muy especial

Uno de los grandes éxitos de la historia de Seat fue el 1430. Un automóvil muy querido en su época, que fue elegido “Coche del Año” en 1969. La marca española cumple 75 años y, ahora, modelos como el Arona, son los que continúan con el legado de aquellos coches geniales y con un toque deportivo. Hoy hemos probado la versión FR 75 aniversario.

Además, para tan señalada fecha este Arona se vuelve más exclusivo, con la denominación Black Edition y elementos que le dan un carácter especial: faros Full LED, llantas en negro brillante, barras del techo, también en color negro, paragolpes específicos o las pinzas de freno rojas.

Las letras FR son el acrónimo de Fórmula Racing, “fórmula de carreras”, desde que lo estrenó el Seat León a principios de los 2000. Esa filosofía de carreras impregna el interior con el volante multifunción, los asientos delanteros tipo bucket, los cinturones, los aireadores en rojo o los pedales de aluminio.

Seat Arona FR 75 | Centímetros Cúbicos

Un interior muy intuitivo con el Digital Cockpit, y la pantalla de infoentretenimiento, con Full Link inalámbrico y compatibilidad con distintos Smartphones: o el Seat Drive Profile, para personalizar la conducción de más económica a más deportiva.

Los motores que tiene para elegir son: el 1.0 TSi de 115 caballos, con cambio manual o automático DSG; y el 1.5 TSi de 150 caballos, también con cambio DSG, que es el que probamos.

Las letras FR son una marca en sí, y destilan deportividad exterior e interior; también son sinónimo de tecnología y reglajes especiales. Según el modelo, se hacen ajustes específicos en la suspensión y en la dirección, que se traducen en un comportamiento dinámico sin comprometer el confort.

Seat Arona FR 75 | Centímetros Cúbicos

En los FR se ha desarrollado una mejor configuración del chasis, que se consigue con sistemas como el control de bloqueo electrónico del diferencial, que sirve para mejorar la tracción en condiciones de baja adherencia. Actúa frenando, de manera selectiva, la rueda que patina, transfiriendo así más potencia a la rueda con mejor agarre.

Y, además, el Arona Black Edition suma más ayudas a la conducción de serie como: el Control de velocidad de crucero adaptativo, el Sistema de mantenimiento de carril, el Detector de ángulo muerto, el Asistente de atascos o el de frenada de emergencia.

Si hablamos del motor, éste de 150 caballos, acelera de 0 a 100 km/h en 10,3 segundos. Con un consumo medio interesante: 5,9 litros a los 100. Y como comentábamos antes, está asociado a una caja de cambios automática, DSG de doble embrague con siete velocidades, con levas detrás del volante.

Seat Arona FR 75 | Centímetros Cúbicos

El cambio DSG, como en otros modelos, siempre es una buena elección. Es rápido y esto le da también un toque racing al pasar de una marcha y otra, tanto si lo llevan en modo automático o secuencial. Hace buena pareja “de baile” con el espíritu deportivo del coche.

Es un coche que tiene prácticamente la agilidad del Ibiza, además de cierta capacidad para ir por caminos. Con el espacio interior algo más aprovechado y la posición de conducción más alta, que facilita la visibilidad, lo mismo ocurre si nos fijamos en el acceso al coche para meter las sillas de los niños, por ejemplo.