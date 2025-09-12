¿Se puede adelantar en un paso para peatones? Estas son las sanciones

¿Se puede adelantar en un paso para peatones? Es una duda más común de lo que parece, pero la respuesta es clara: no, está completamente prohibido. La ley es muy estricta con estas situaciones porque la prioridad siempre la tienen las personas que cruzan la calle. Adelantar en estos puntos no solo es ilegal, sino que pone en riesgo vidas y puede derivar en sanciones económicas y pérdida de puntos en el carnet.

Según la normativa de tráfico vigente, adelantar en un paso de peatones puede suponer una multa de hasta 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir. Esto se aplica tanto si el paso está señalizado como si es un cruce sin semáforo. Además, la ley distingue claramente que aunque el peatón no esté cruzando, el simple hecho de adelantar en esa zona sigue siendo sancionable.

Los pasos de peatones son zonas de máxima seguridad, y los conductores deben reducir la velocidad y mantenerse atentos. Los expertos recuerdan que respetar estas normas no es solo cumplir la ley, sino también proteger a los más vulnerables en la vía, especialmente niños, personas mayores y personas con movilidad reducida.

En resumen, adelantar en un paso de peatones nunca está permitido, y hacerlo puede acarrear multas, pérdida de puntos y riesgos graves para la seguridad vial. La precaución y la responsabilidad al volante deben ser siempre la prioridad.