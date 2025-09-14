Así es el nuevo Volkswagen T-Roc: el SUV superventas de Wolfsburgo cambia del todo

En el año 2017 irrumpió en el mundo como una especie con espíritu animal, con una forma de entender las cosas diferente al resto del rebaño. Un coche, con carácter, capaz de congeniar con los que miran los SUVS de otra manera.

Han pasado 8 años de eso y, hoy, después de vender más de dos millones de unidades, arranca una nueva etapa. Hemos venido a Múnich para conocer a la segunda generación del Volkswagen T-Roc en su presentación internacional.

Volkswagen T-Roc 2026 | Centímetros Cúbicos

El frontal tiene personalidad propia y el sello de los nuevos modelos de la marca alemana, muy estilizado, con esta mirada robótica, y esta parrilla deportiva. Los faros Led son completamente nuevos y están unidos por una barra transversal LED. Completando el diseño, en el centro, está el logotipo iluminado.

Esa estética se repite en la parte trasera: una tira LED, iluminada, también la recorre, con el protagonismo del logo de Volkswagen en rojo. El portón trasero tiene un toque coupé con un espóiler que sale del techo y se prolonga hacia atrás. Si nos fijamos en todo el largo del coche, su tamaño es de 4,3 metros.

Y en el interior hay espacio para que cinco pasajeros puedan viajar cómodos: la plaza central es para alguien de menor tamaño, los de delante tienen algún privilegio más…

Volkswagen T-Roc 2026 | Centímetros Cúbicos

...los asientos tienen ajuste eléctrico con 14 posiciones y masaje. También destacan la pantalla de instrumentación, muy minimalista y la multimedia con aplicaciones de todo tipo, como videojuegos. Y, además, de copiloto, hay una Inteligencia Artificial para consultar lo que quieras.

En cuanto a los motores, de inicio, tiene dos híbridos ligeros de 48 voltios, de 116 y 150 caballos, asociados a un cambio de doble embrague DSG de siete marchas. Pero habrá más, como una versión de tracción total, con motor 2.0 litros TSI e hibridación ligera.

Y está cargado de tecnología, con sistemas como el aviso de apertura de puertas, que alerta si vienen otros vehículos al bajar; el cambio de carril de automático; o la capacidad de aparcar y desaparcar solo, en distancias de hasta 50 metros, de forma programada o a través del smartphone.