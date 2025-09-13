Cuidado en la gasolinera: así funciona el nuevo timo de los 5 euros

Ir a la gasolinera puede ser una rutina diaria, pero los estafadores siempre buscan nuevas formas de aprovecharse de los conductores desprevenidos. Uno de los últimos timos detectados se conoce como “el engaño de los 5 euros”.

El método es simple y peligroso: el estafador espera cerca de un surtidor a que alguien llegue a repostar. Entonces se acerca al conductor y le pide un favor: dice que no tiene tarjeta bancaria y que su depósito está vacío, ofreciendo un billete de cinco euros a cambio de que eche gasolina por él. Parece un gesto inocente, pero aquí comienzan los problemas.

Al aceptar ayudar, la víctima se expone a que el delincuente pueda obligarle a echar más combustible, incluso llenar completamente el depósito o hasta otros vehículos cercanos, usando la fuerza si es necesario. Lo que comenzó como un favor termina convirtiéndose en un robo que puede costar una cantidad importante de dinero.

La Policía advierte que este tipo de engaños se aprovechan de la confianza y la rutina de los conductores. La prevención es la mejor defensa: no aceptes echar gasolina por desconocidos, ni aunque ofrezcan dinero.