La app de Revel ofrece ventajas a sus usuarios en las estaciones de servicio de Moeve

Los clientes de Revel que accedan desde su aplicación tendrán condiciones especiales en Moeve para el repostaje y para su oferta de lavado sostenible, incorporando también próximamente su carga eléctrica ultrarrápida, capaz de recargar el 80% de la batería de un vehículo en entre 10 y 20 minutos en función del modelo.

Al incorporar esta funcionalidad en la aplicación móvil de Revel, Moeve integra sus servicios por primera vez en una plataforma externa perteneciente a un socio. Con esta alianza, Revel busca contribuir a transformar la manera en la que los usuarios acceden y utilizan el vehículo particular, apostando por mejorar la experiencia de conducción y avanzar hacia un modelo de consumo energético adaptado a la actualidad.

El director de producto de Revel, Bruno Acero, afirma lo siguiente: "Nuestro objetivo es ofrecer la forma más cómoda y asequible de tener un coche nuevo, con una experiencia de usuario excepcional tanto en la contratación, como en el día a día con tu Revel. Acuerdos como este refuerzan nuestra propuesta de valor y el compromiso con esa misión", concluye.

Mientras, Moeve continúa con su estrategia de situar al cliente en el centro de la transformación de sus estaciones de servicio, ofreciendo opciones multienergía y espacios digitalizados con una mayor gama de servicios.

En palabras de la propia empresa: "La compañía de renting consolida así su modelo de servicio integral y refuerza su compromiso con una experiencia totalmente digital, en la que el usuario puede contratar un coche nuevo desde la web en minutos y disfrutar después de todos los servicios adicionales como cliente de Revel desde la aplicación", aseguran.

"Este acuerdo pone de manifiesto el compromiso de Moeve con la movilidad colaborativa, integrándonos por primera vez en una plataforma externa, en un momento muy importante en el sector en el que tejer alianzas es esencial. Con esta fórmula, ponemos a disposición de los clientes un acceso sencillo a todas nuestras formas de energía", ha señalado, por su parte, el director Comercial de Flotas de Moeve, José María Díaz.