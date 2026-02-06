Pere Navarro avisa a los peatones por el mal uso del móvil y describe el perfil del atropellado

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha avisado de los riesgos que supone el mal uso del móvil y ha recordado que uno de cada tres peatones cruza por el paso de cebra utilizando el teléfono móvil.

"Queremos avisar del mal uso del teléfono móvil. Nos pasó lo mismo con el tema de la somnolencia. Dormimos un 10% menos que la media europea y tenemos un problemón de horarios", ha agregado ha manifestado el responsable de la Dirección General de Tráfico durante la jornada 'Peatones y seguridad vial', en la que también ha intervenido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Navarro ha lanzado durante la clausura de la jornada una propuesta para reducir los obstáculos en la vía pública: "Construir un palo que tenga la luz, el semáforo, una señal y una papelera".

Paso de peatones | iStock

En este contexto, ha explicado que se está contratando a una empresa la iluminación en las calles, a otra empresa que coloque los semáforos, a otra que coloque la señalización y a otra que ponga las papeleras. "No seremos capaces de construir un palo que tenga la luz, el semáforo y una señal y una papelera", ha propuesto.

Asimismo, ha criticado que, durante años, cuando en una ciudad ha habido un problema de siniestralidad, se ha resuelto "colocando una señal". "A lo mejor algún día tenemos que hacer una auditoría para ver qué señales no son indispensables", ha dicho.

El director general de Tráfico también ha asegurado que no van "contra el coche". "Ojo con ir contra, este es un país que le gusta restar y destruir, nosotros creemos que sumar y construir es una mejor vía", ha puntualizado.

Respecto a la reducción a 30 km/h, la velocidad en algunas calle de las ciudades, Navarro ha destacado que "es una revolución". "No éramos conscientes de la trascendencia de la medida, que tiene coste económico 0 y ha sido una auténtica revolución. No todo es inversión ni tecnología y ha sido una de las grandes medidas de transformaciones de la movilidad", ha celebrado.

Para el director general de Tráfico, el "punto débil" de los desplazamientos a pie es que "no hay negocio detrás". "Para los coches y motos hay todo un negocio detrás y para andar lo único que necesitas son unos zapatos", ha comentado.

"España yo creo que es el país de Europa en el que más se camina. Cuando me encuentro a algún latinoamericano me dice 'no sois conscientes de lo que supone salir a pasear sin miedo a que te roben, te atraquen o a que te secuestren'. Probablemente no somos conscientes de que seamos capaces de salir a pasear tranquilos y relajados", ha concluido Navarro.

En su intervención, la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, ha destacado la importancia de "situar al peatón en el centro de la políticas públicas y de seguir avanzando en entornos urbanos más seguros, accesibles y saludables".

Paso de peatones | iStock

Perfil del atropellado: el 65% tienen más de 65 años

Durante la jornada, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, ha expuesto el perfil del peatón víctima. En 2024, último año con cifras consolidadas, 207 peatones fallecieron en vías urbanas.

La edad es un factor determinante en la gravedad de los atropellos, ya que el 65% de los peatones fallecidos tenían más de 65 años. En cuanto al sexo, ha señalado que las mujeres sufren un mayor número de atropellos, aunque suelen ser menos graves, y destacó que muchos de los siniestros mortales se produjeron sin que el peatón hubiera cometido ninguna infracción.

Teléfono móvil | Agencias

Por último, ha destacado que los atropellos ocurridos durante el fin de semana y en horario nocturno, aunque menos frecuentes, presentan una mayor gravedad y probabilidad de resultar mortales.

Los resultados del estudio sobre 'Comportamiento del peatón en los cruces', presentado por Jesús Barbero Quirós, técnico de estudios cuantitativos de IO Investigación, revelan que uno de cada tres peatones en España reconoce no prestar la debida atención al cruzar un paso señalizado.

El informe muestra que, pese a que la percepción del riesgo es elevada --el 86% de los peatones admite que el uso del móvil afecta a su atención al cruzar--, las conductas imprudentes siguen siendo frecuentes. En concreto, un 38% reconoce cruzar en rojo de manera frecuente u ocasional y un 44% admite hacerlo fuera del paso de peatones.