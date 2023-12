Más de 330 CV y menos de 7,5 l/100 km: conoce el motor de gasolina más potente que menos consume

Si los vehículos eléctricos no son tu elección y los híbridos no satisfacen tus ansias de pura emoción al volante, la opción de adquirir un coche con motor de gasolina y alto rendimiento te debería resultar atractiva. En estos casos, es habitual preocuparse por su gasto de carburante, pero existe uno que, a pesar de una cilindrada relativamente alta, puede consumir menos de 7,5 l/100 km en la teoría y menos de 9 en la práctica si no siempre se conduce de una forma agresiva.

Disfrutar de prestaciones sobresalientes con un coste de mantenimiento diario muy racional es posible gracias a BMW. La firma bávara tiene en su cartera de propulsores un B58 con 6 cilindros en línea, 3 litros de cubicaje y turboalimentación que desarrolla una potencia máxima comprendida entre 333 y los 381 CV según el modelo en el que se instale y el apoyo o no de un sistema de hibridación ligera, que puede conceder el distintivo medioambiental ECO de la DGT en lugar del C, mucho menos ventajoso.

BMW Serie 4 Cabrio | BMW

Este impulsor, el cual pertenece a una familia de bloques modulares entre los que hay configuraciones tricilíndricas y tetracilíndricas, se coloca siempre de forma longitudinal respecto a la carrocería. Se halla en las versiones 40i, modificadas o no por la división deportiva M, de productos como el Serie 2 Coupé, el Serie 3 y el Serie 4 (en todas sus variantes), el X3 y el X4, el X5 y el X6, el Serie 8 (también en el Cabrio)o el gran X7.

En el mejor de los casos, que ejemplariza el BMW M440i Coupé (cambio automático con propulsión trasera), el B58 homologa un consumo combinado de 7,4 l/100 km según ciclo WLTP. En el peor, el X7 xDrive40i (cambio automático con tracción total) declara un gasto teórico de 9,6 l/100 km bajo el mismo procedimiento. Objetivamente, no existe un motor más eficiente con esa potencia, máxime si se tiene en cuenta que el coche más ligero en el que se equipa pesa más de 1,7 toneladas en orden de marcha.