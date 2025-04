Con más de 1.000 kilómetros de autonomía, este híbrido chino lo pondrá todo patas arriba

La irrupción de los fabricantes chinos en el mercado europeo no para de dejarnos propuestas bastante interesantes, sobre todo en el terreno de los SUV. Uno de los últimos lanzamientos es el Omoda 9 SHS, un nuevo híbrido enchufable que se presentó hace solo unas semanas en la Semana del Diseño de Milán 2025. Ya se puede comprar en Reino Unido y presumiblemente estará a la venta también en España dentro de unos meses.

Este es el nuevo buque insignia de la marca, un escalón por encima del Omoda 5, que sí que se vende desde hace un tiempo en nuestro país. Es un SUV de proporciones generosas (4,77 metros de largo, 1,92 de ancho, 1,67 de alto y una distancia entre ejes de 2,8 metros) que apunta directamente al segmento D, aunque lo que más está dando que hablar son sus más de 1.000 kilómetros de autonomía. No podemos olvidarnos de un diseño llamativo con carácter premium y la última tecnología.

El gran argumento del Omoda 9: más de 1000 kilómetros de autonomía

Omoda 9 | Omoda

Es casi imposible que estas cifras no te llamen la atención. El Omoda 9 destaca por su sistema de propulsión híbrido enchufable Super Hybrid System (SHS), a la vanguardia por su eficiencia, rendimiento y calidad de conducción. Proporciona 145 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y más de 1.100 kilómetros de autonomía total. La clave está en la combinación de un depósito de combustible de 70 litros con baterías de alta capacidad (34,46 kWh).

¿Y bajo el capó? El Omoda 9 SHS monta un motor 1.5 turbo de inyección directa DHE que entrega 105 kW (143 CV) y un par de 215 Nm, asociado a una transmisión DHT de 3 marchas y 11 relaciones de velocidad. La transmisión integra dos motores eléctricos (165 kWh (224 CV) y un par de 390 Nm) combinados con la tecnología de una caja de cambios de doble embrague. Además, entra en acción un tercer motor eléctrico, ubicado en el eje trasero, que entrega su potencia (175 kW que equivalen a 238 CV y un par máximo de 310 Nm) a las ruedas traseras para disponer de tracción total.

Si buscas versatilidad, el Omoda 9 es una buena opción, porque está diseñado para adaptarse a todas las necesidades que surjan en la carretera. Podrás utilizar los dos motores eléctricos como propulsores o los tres a la vez en el modo HEV en paralelo con una potencia combinada de más de 600 CV. También dispone de una batería CATL M3P de 34,46 kWh que puede pasar del 30% al 80% de carga con un cargador de corriente continua en solo 25 minutos.

Un SUV de gran tamaño con diseño futurista

Omoda 9 Interior | Omoda

Más allá de la mecánica y la autonomía, que es el punto fuerte de este SUV, también tenemos que hablar del diseño, porque es otra de las formas de diferenciarse que tiene la marca del gigante Cherry. Es elegante y deportivo al mismo tiempo, con líneas modernas, fluidas y bastante bien equilibradas, teniendo en cuenta las dimensiones de este SUV.

El frontal, por supuesto, es uno de los sellos de identidad de Omoda. Este coche no se queda atrás con una parrilla sin bordes, un diseño en forma de diamante y la firma lumínica. Las luces LED diurnas tienen el estilo de una nave estelar y la iluminación principal en forma de T enmarca aún más la parrilla y recorre todo el vehículo. En general, las ópticas de este SUV resaltan mucho el carácter futurista. La parte trasera incorpora una franja luminosa horizontal y un diseño bastante limpio, incluso con cierto aire coupé.

Omoda persigue la identidad, tanto por fuera como por dentro. Por eso, el interior del Omoda 9 SHS es igual de sofisticado, empezando por el acceso al vehículo, que se puede hacer mediante tarjeta NFC. Incluye una doble pantalla curva, cámara de visión 540º, control por voz desde todas las plazas y un equipo Sony con 14 altavoces para que escuches tu música favorita con la calidad de las mejores salas de cine. Los asientos, de calidad premium, están tapizados en cuero Nappa y, por supuesto, cuentan con ventilación, calefacción y varios modos de masaje.

Este SUV todavía no se comercializa en el mercado español y, por tanto, no hay precios oficiales. No obstante, en Reino Unido se pondrá a la venta en su versión de serie por 44.990 libras esterlinas, unos de 52.300 euros al cambio.