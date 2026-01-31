Es la marca que eligen los mecánicos, y tiene ofertas este mes de febrero para sus coches irrompibles

Hay gente que compra coches pensando en el diseño, en la potencia o en lo que dirán los vecinos… y luego está la gente que compra Toyota, que básicamente quiere un coche que funciona sin dar problemas durante años y que no descuadre el presupuesto familiar a base de averías. Si eres del segundo grupo, la marca japonesa famosa por la Hilux (La camioneta que invariablemente termina en zonas de guerra por lo dura que es) tiene ahora mismo unas promociones vigentes hasta el 2 de marzo que merece la pena analizar con calma.

Híbridos a precio de gasolina

Toyota ha desplegado su campaña Easy y Easy Plus en toda la gama, y los números son bastante atractivos porque el C-HR Hybrid de 140 CV en acabado Advance se queda en 160 euros al mes durante 48 cuotas, y eso incluye 4 años de mantenimiento y extensión de garantía en el precio. No es el coche más barato del mercado, pero sí una de las más sensatas.

El Yaris Cross, que es el SUV pequeño de la marca, baja hasta los 140 euros al mes aproximadamente con condiciones similares. Hablamos de coches con etiqueta ECO que consumen mucho menos que sus rivales de gasolina pura, así que el ahorro en combustible hay que sumarlo al cálculo final. En ciudad, estos híbridos circulan en eléctrico buena parte del tiempo.

La financiación funciona con el sistema de valor futuro garantizado, que es básicamente lo mismo que ofrecen Hyundai y otras marcas. Pagas una entrada, abonas las cuotas mensuales y al final decides si te quedas el coche pagando la última cuota o lo devuelves y renuevas por otro. El TAE ronda el 7-8%, en línea con la competencia.

Toyota bZ4X | TOYOTA

¿Qué hace diferente a Toyota?

La gran ventaja de comprar un Toyota no está en el precio inicial, sino en lo que te ahorras después, porque la marca japonesa lleva décadas liderando los rankings de fiabilidad, y eso se traduce en menos visitas al taller y menos sustos inesperados. Cuando un coche no se rompe, el coste de propiedad baja drásticamente aunque el precio de compra sea similar al de otros.

El programa Toyota Relax permite extender la garantía hasta 10 o incluso 15 años si cumples ciertos requisitos de mantenimiento en la red oficial, algo que no ofrece ninguna otra marca generalista, y para quien piense quedarse el coche muchos años es un argumento de peso. Los 4 años de mantenimiento incluido al financiar son la guinda del pastel.

Las promociones no exigen tanta entrada como Hyundai porque en ofertas anteriores un Yaris Cross podía financiarse con apenas un 20% de aportación inicial, y eso hace más accesible la compra para quien no tiene un colchón de ahorro tan abultado pero quiere un coche nuevo con todas las garantías.

Toyota Corolla | Toyota

¿Para quién es?

Si priorizas la tranquilidad sobre cualquier otra cosa, Toyota es tu marca, directamente. No son los coches más emocionantes del mercado en sus versiones civilizadas (porque los GR sí lo son), pero funcionan como relojes suizos año tras año. La reventa también es excelente porque el mercado sabe que un Toyota usado con mantenimiento al día es una apuesta segura.

La gama híbrida tiene su aquel especialmente si haces muchos kilómetros urbanos, porque el sistema eléctrico se aprovecha al máximo en retenciones y arrancadas constantes. En autopista la ventaja es menor, pero el consumo sigue siendo muy contenido comparado con motores de gasolina equivalentes.

La campaña caduca el 2 de marzo y cubre desde el pequeño Yaris hasta el RAV4 pasando por el Corolla y el C-HR. Cada modelo tiene sus propias condiciones de entrada y cuota final, así que lo mejor es revisar la web oficial o pasarse por el concesionario con tiempo. Los buscadores de chollos ya están moviendo ficha, y las promociones de Toyota no suelen durar eternamente. Tú sabrás si quieres quedarte mirando o aprovechar antes de que se acabe.