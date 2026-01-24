La última decena: la luz se apagó definitivamente para este deportivo de Toyota en Europa

La Toyota europea ha publicado al detalle los datos de ventas del 2025, entre los que destaca un crecimiento del cinco por ciento de sus electrificados, incluyendo los de la gama Lexus y la hegemonía del Yaris Cross Hybrid, su modelo más popular. En el otro extremo del ranking de la marca, uno de sus deportivos, el menos comercializado del año. Es lógico que así haya sido.

La decena de despedida. En los últimos boletines parciales, el Toyota GR86 no se había movido de la cifra. Su cese en el continente ya había empezado a correr. Hoy lo buscas en el catálogo y no lo encuentras. Lo interesante es que, tras su partida regional –sumada a la discontinuación de la quinta generación del Supra–, la gama de la división de alto rendimiento acaba de ganar, en una declaración de intenciones por redoblar la apuesta, un nuevo integrante con el GR GT.

Su eficiente motor D-4S con tecnología de inyección directa e indirecta ya no se escucha. Apenas parece llegar el eco del cuatro cilindros boxer 2.4 que cruza el Atlántico desde Estados Unidos, donde no solo no claudica, sino que presume su plena vigencia en el modelo 2026 y la versión especial de turno, esa que va renovando faceta cada año. Como poco tiempo atrás fue la edición Trueno, la Yuzu Edition, con su amarillo en carrocería, tapizado y costuras que evocan el tono de una variante limitada de la primera generación, es allí el tope de gama de este momento.

Toyota GR86 | Centímetros Cúbicos

La decena rezagada para el final definitivo

Una completa pena, porque el coche que ahora brilla por su ausencia en las concesionarias europeas congenia diversión a propulsión trasera, maniobrabilidad y unas reacciones que no decepcionan. Pero así es la cosa. Otras realidades. Las normativas de seguridad de Europa decretaron la obsolescencia de su plataforma e insuficiente su sistema de asistencias a la conducción.

Al otro extremo de los casi 200.500 ejemplares entregados por Toyota Motor Europe del Yaris Cross, la luz del Toyota GR86 se ha apagado definitivamente con 10 unidades, con las 10 últimas unidades rezagadas. El final del coupé no fue un final de última hora, lo que hizo que no fuese necesario esperar hasta este reciente boletín de prensa. El número no se iba a mover con el deportivo ya fuera de juego desde meses atrás.

La imagen en carretera, cual escena final de franquicia cinematográfica, simboliza la partida que todavía cuesta soltar... Y así lo seguiremos sintiendo.