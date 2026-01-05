Es una low-cost china y empieza el 2026 marcando agenda en Europa: Leapmotor amplía su gama con los modelos que necesitaba

Una de las marcas chinas que dio que hablar durante el 2025 fue Leapmotor, una low-cost con proyección en el mercado europeo que pretende redoblar la apuesta. Esta firma de eléctricos a bajos precios perteneciente a Stellantis planea empezar el 2026 marcando agenda: en el Salón de Bruselas, que se llevará a cabo a mediados de enero, presentará en público sus próximos modelos, los que debutarán este año.

No son modelos cualquiera y esa es la clave. Hasta el momento, su gama se compone de una cantidad que se cuenta con los dedos de una mano, pero lo más importante es que dos de los tres vehículos en cuestión representan a la firma en segmentos que no se corresponden con el grueso de la demanda. Mientras los compactos urbanos y los SUV compactos marcan el pulso de las concesionarias, los del Gigante Asiático, a excepción del B10, por ahora ofrecen en el continente un urbanita del segmento A y un SUV de tamaño mediano.

Leapmotor B05 | Leapmotor

De manera tal que lo que pronto veremos en Bélgica le significará a Leapmotor un paso necesario, el que llenará los casilleros imprescindibles si quiere dar el golpe y ser revelación en el corto plazo. Con el B-SUV Leapmotor B03X y el hatchback de cinco puertas Leapmotor B05, los chinos habrán cubierto la oferta y completado su flota.

El hatchback y el B-SUV que Leapmotor esperaba para Europa

Ambos fueron revelados ya en 2025 y en el evento belga dirán presente, pero no lo harán sin motivos aparentes. Para el B03X será el bautismo europeo en público, después de lo que fue en noviembre su presentación mundial en China, donde se comercializa como Leapmotor A10. ¿Se mostrará con su característico verde, tal como lo vimos en la world premiere celebrada en Guangzhou? Todo indica que así será.

Leapmotor B03X | Leapmotor

Pero la expectativa va en aumento alrededor del B05, conocido como Lafa5 en el mercado chino. Es que, si bien ya se le retiró el velo a su convincente diseño exterior, el propósito de su inminente exposición en Bruselas será revelar en exclusiva su interior. "Asientos ergonómicos, materiales de primera calidad y tecnología intuitiva", es lo que promete, según palabras de Stellantis, este futuro rival de competidores europeos como lo será el Volkswagen ID.Polo.

No serán los únicos que asistirán al evento, pues los acompañará la versión híbrida del Leapmotor B10, que dará la nota con su lanzamiento en Europa. No es un híbrido convencional, ya que su tecnología consiste en una propulsión eléctrica asistida por un motor de gasolina que oficia de generador para recargar la batería. Es decir, lo que suele llamarse eléctrico de autonomía extendida, aunque no deje de ser, al fin de cuentas, un híbrido. De esta manera, la marca contará desde el 2026 con dos versiones REEV cuando este B10 Hybrid EV se sume en el catálogo a su par del Leapmotor C10.