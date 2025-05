Maletero a prueba de familia numerosa, motor TDI con un consumo de mechero, y bien equipado desde la versión más básica: puede que sea el coche con más lógica del mundo

El Skoda Octavia Combi es el sueño de cualquier familia numerosa: trae un maletero de 640 litros que parece un almacén con ruedas. Aquí metes el carrito del peque, las mochilas del cole, los balones de los mayores y hasta las bolsas del súper sin tener que jugar al Tetris.Si bajas los asientos, se dispara a1.700 litros, así que te cabe desde un par de bicis hasta el equipo de camping para una semana fuera. Mide 4,70 metros de largo, así que es muy manejable y te da más hueco que muchos SUV que van de sobrados.

No solo es grande, es que es práctico a rabiar. Tiene ganchos para colgar las bolsas, redes para que no se te mueva la compra y un doble fondo donde esconder lo que sea. La puerta trasera sube eléctrica en las versiones altas, pero incluso en la básica es fácil de abrir y cerrar, aunque vayas cargado como una mula. Esto lleva el ADN Volkswagen: todo está bien puesto, los plásticos no crujen y el coche puede durarte una vida. Es para familias que necesitan espacio sin complicarse.

Un TDI que gasta migajas

Skoda Octavia Combi | Skoda

El motor 2.0 TDI de 116 CV es un alivio para el bolsillo: Consume 4,3 l/100 km según el ciclo WLTP, que significa que con un depósito de 55 litros te puedes hacer casi 1.000 km sin parar a repostar. No es un coche para correr rallies (el 0 a 100 lo hace en unos 10 segundos), pero tiene 300 Nm de par desde abajo, así que aunque vayas con el maletero a reventar y cuatro críos gritando atrás, no se queda corto de tiro. Es un diésel de los de antes: simple, sin híbridos ni pijadas raras, y con una fiabilidad que te da paz.

Lo mejor es que no da problemas. El cambio manual de 6 marchas va suave, perfectamente engrasado, y si quieres un automático, el DSG de 7 velocidades (opcional) es un lujo sin mantenimientos caros. Es un motor Volkswagen puro: hecho para durar y para que el taller no te vea la cara más de lo necesario. Para los que quieren un coche económico que tire millas sin gastar un dineral en combustible, este TDI es un acierto absoluto.

Equipado desde el arranque

La gama arranca con la versión Selection, que en skoda.es está a28.497,37 € financiado (o 29.828,37 € al contado). Por ese precio te llevas climatizador bizona, sensores de parking y algún extra más, pero el base ya te cubre todo lo necesario. La calidad Volkswagen está en cada rincón: los botones tienen buen tacto, las puertas cierran con ese “clac” que suena a serio, y todo está donde tiene que estar. Es un coche con lógica: te da lo que necesitas para la familia sin inflarte la factura con tonterías que no usas. Si buscas algo práctico, barato de mantener y bien hecho, el Octavia Combi es de los que te hacen pensar “¿para qué quiero más?”.