Malas noticias para los conductores: los peajes serán más caros este 2026

Hace solo unos días se confirmaba una noticia positiva para muchos conductores, algunas autopistas españolas dejarán de ser de pago en 2026. Sin embargo, no todo son buenas noticias. El resto de autopistas que seguirán teniendo barreras verán incrementados sus precios en 2026, algo habitual con la llegada del nuevo año. Eso sí, no todas subirán igual, ya que depende de quién gestione cada vía.

Por un lado están las autopistas de titularidad estatal, gestionadas por la SEITT. En su caso, el Gobierno fijó en el BOE un límite máximo de subida del 2 % anual entre 2026 y 2032, evitando así incrementos ligados a la inflación o decisiones puntuales. En este grupo se encuentran, entre otras, la R-2, R-3, R-4, M-12 o la AP-36.

Las autopistas de concesión privada, en cambio, no tienen ese tope. Para 2026 se prevé que suban como mínimo un 2,61 %, aunque el porcentaje final dependerá del tráfico real y de posibles ajustes pendientes por la congelación parcial de tarifas de 2023.

En Cataluña y el País Vasco, donde las competencias están transferidas, las subidas serán diferentes. En Cataluña rondarán el 3 %, mientras que en Vizcaya podrían alcanzar el 3,5 %, siendo las más altas previstas.

En resumen, aunque algunas autopistas dirán adiós al peaje, viajar por autopista será, en general, más caro en 2026.