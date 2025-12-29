Adiós a los peajes: estas autopistas serán gratuitas a partir de enero

A partir de enero, muchos conductores en España podrán decir definitivamente adiós a los peajes en algunas de las autopistas más utilizadas. El cambio llega tras la finalización de concesiones históricas y supone un alivio económico importante para miles de usuarios habituales, especialmente transportistas y conductores que recorren estos tramos a diario.

La primera autopista que pasará a ser completamente gratuita es la AP-68, que conecta Bilbao con Zaragoza. Desde el 1 de enero ya no será necesario pagar por circular por esta vía, una de las más caras del país hasta ahora. El coste del peaje alcanzaba los 39 euros para turismos y hasta 82 euros para vehículos pesados, por lo que la eliminación del pago supondrá un ahorro muy significativo, especialmente para quienes la utilizan con frecuencia.

A esta vía se suma la AP-7 en la circunvalación de Alicante, donde ya no se paga desde hace tiempo gracias a una bonificación del 100 %. Esta gratuidad se mantendrá hasta el 15 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual está previsto desmontar las barreras de peaje y transformar definitivamente el tramo en una autovía sin coste para los conductores.

Estas decisiones responden al fin de las concesiones y a la voluntad de mejorar la movilidad, reducir costes y simplificar los desplazamientos. Para muchos usuarios, supone un cambio histórico en su forma de moverse por carretera y una mejora directa en su bolsillo.