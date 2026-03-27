Maestros Takumi, los artesanos que cuidan al detalle los coches de una de las marcas más elegantes

En Japón, la industria del automóvil es uno de los sectores emblemáticos más internacionales, prestigiosos y tradicionales del país. Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Nissan o Suzuki son algunas de sus marcas más reconocidas, y todas ellas han triunfado mundialmente. Parte del éxito está en los Maestros Takumi, artesanos que dedican 25 años o 60.000 horas de su vida a perfeccionar una habilidad concreta aplicable en el desarrollo de un vehículo, como la pintura, el diseño de los faros o la colocación de la tapicería. Estos profesionales representan la importancia de la automoción en la nación nipona.

Una de las marcas japoneses más conocidas, Lexus (filial del Grupo Toyota creada en 1989 para fabricar vehículos de lujo), trata de retomar su protagonismo en el mercado con la inclusión en el proceso de producción a varios Maestros Takumi que le ponen la guinda del pastel a todos sus modelos y supervisan todo lo que ocurre en la cadena de confección.

Lexus LS | Lexus

Optar a la excelencia

De los 7.770 trabajadores de la fábrica de Lexus en Kyushi, solo 20 son Maestros Takumi, una pequeña cifra que ayuda a entender la exclusividad este tipo de artesanos. Lexus siempre ha sido una marca basada en la elegancia, en coches con una bonita pero sobria estética. Últimamente, cuando las preferencias de imagen digamos que son más gamberras, para competir contra esto, Lexus ha subido la apuesta con los Maestros Takumi con una palabra entre ceja y ceja: Excelencia.

En una época en la que la producción de vehículos está prácticamente entregada a las máquinas, con las fábricas repletas de robots configurados con Inteligencia Artificial, etc, los Maestros Takumi son una rebeldía. Ellos demuestran que las máquinas nunca podrán sustituir a los profesionales que hagan su trabajo al más alto nivel de sacrificio, concentración y técnica.

Lexus LFA Concept | Lexus

Pruebas exigentes

Obviamente, Lexus no es la única marca japonesa que cuenta con Maestros Takumi, todas tienen. Mazda o Nissan, por ejemplo, presumen de ellos en las redes sociales. En ellas, se puede ver cómo estos profesionales son uno más en apariencia. Pero tienen el estatus de trabajadores legendarios dentro de la cultura de la industria del automóvil japonesa.

Une status merecido porque las pruebas para ser uno de ellos son bastante exigentes. Por ejemplo, deben hacer un gato de origami con la mano mala. La delicadeza, la habilidad y la capacidad de concentración que necesitan los Maestros Takumi se vem reflejadas en los coches de marcas como Lexus, cuyo producto final no tiene fisuras.