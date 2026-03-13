El coche autónomo de Uber que puede ser la peor pesadilla de los taxistas de Madrid

Uber ha confirmado por sorpresa que Madrid recibirá robotaxis durante 2026, y la noticia ha caído como una bomba en el sector del transporte. La compañía estadounidense está en plena guerra con Waymo y Tesla por conquistar el mercado de coches autónomos, y su objetivo es tener la flota más grande del mundo en 2029. Total, que Madrid se convierte en una de las primeras ciudades europeas en probar esta tecnología junto a Londres y Zúrich, mientras los taxistas tradicionales se preguntan qué van a hacer cuando los coches empiecen a circular solos.

Ya funciona en medio mundo y va en serio

Uber opera servicios de coches autónomos en Estados Unidos desde hace tiempo, concretamente en Austin, Atlanta, Dallas, Phoenix y Miami, y también está presente en Dubái y Arabia Saudí. Si lo tuyo es viajar, puede que ya hayas visto alguno de estos coches circulando sin conductor por las calles de San Francisco, donde se han convertido en algo tan normal como los autobuses de dos pisos en Londres, y nadie se sorprende ya cuando pasa un vehículo fantasma.

Uber | Uber

La empresa trabaja con varios fabricantes y proveedores de tecnología para montar su flota. Ha usado coches de Hyundai en algunas ciudades, presentó un modelo con Mercedes hace unos meses y cerró un acuerdo con Lucid el pasado verano, así que la variedad de vehículos es considerable. Además, en algunas zonas también puedes reservar los robotaxis de Waymo directamente desde la app de Uber, porque al final el negocio es mover gente de un lado a otro sin importar quién conduzca.

El despliegue suele ser gradual y en las primeras fases todavía hay un conductor humano que supervisa el sistema y toma el control si algo se tuerce, aunque en algunas ciudades como San Francisco los coches ya van completamente solos. En verano, Uber puso como objetivo alcanzar los 20.000 vehículos autónomos, una cifra bastante ambiciosa que refleja hasta dónde quieren llegar, y vamos, que no parece que vayan de farol.

Hyundai taxi autónomo | HYUNDAI

Tu viaje podría salir mucho más barato

Si vives en Madrid, podrías ver robotaxis circulando por la ciudad antes de que acabe el año. La experiencia en otras ciudades demuestra que estos servicios empiezan en zonas concretas y luego se expanden, así que probablemente la primera fase cubra áreas específicas del centro o de distritos empresariales donde el tráfico es más predecible y hay menos sustos.

El modelo de negocio es el mismo que el de Uber normal, pero sin conductor que se lleve su parte, y eso debería traducirse en viajes bastante más baratos, porque cuando eliminas el coste humano la ecuación cambia radicalmente, aunque también genera polémica porque miles de taxistas y conductores de VTC ven peligrar sus empleos. La tecnología avanza rápido, pero las implicaciones sociales traerán mucha cola y este debate va a dar mucha guerra durante los próximos años.

Para usar el servicio, no necesitarías hacer nada especial. Abres la app de Uber como siempre, seleccionas tu destino y te aparece la opción de robotaxi si está disponible en tu zona, así de sencillo. Luego subes, te sientas y dejas que el coche haga su trabajo mientras tú miras el móvil o echas una cabezada si te atreves, porque a estas alturas, ya veremos si la tecnología funciona de verdad o si todavía da algún que otro susto por el camino.

Uber | EFE

Madrid es el campo de batalla definitivo

Uber no está solo en esta carrera. Waymo, que es propiedad de Google, también tiene planes para Europa y ya opera en varias ciudades estadounidenses con tecnología propia que muchos consideran superior, así que la competencia va a ser brutal. Tesla, por su parte, lleva años prometiendo robotaxis y aunque aún no ha desplegado un servicio comercial completo, Elon Musk insiste en que están muy cerca, lo cual podría cambiar el panorama de golpe.

La elección de Madrid como una de las primeras ciudades europeas no es casual, porque la capital española tiene buen clima, tráfico denso pero ordenado comparado con otras metrópolis, y una población abierta a las nuevas tecnologías, lo cual la convierte en un campo de pruebas ideal para ver si esto funciona o explota. Una pena que no hayan probado en Zaragoza, porque si triunfa aquí, triunfa en casi cualquier sitio del continente.

El hecho de que Uber haya anunciado esto justo después de presentar sus resultados récord del año pasado demuestra que van en serio. La compañía ganó más de 10.000 millones de dólares en 2025 y tiene 200 millones de usuarios mensuales, así que músculo financiero no les falta para invertir en robotaxis aunque la tecnología todavía cueste pasta gorda. Vamos, que Madrid va a ser uno de los campos de batalla donde se decidirá el futuro del transporte urbano, y eso pasa este mismo año, te guste o no.