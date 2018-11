Madrid Central es, ya, de una vez por todas, una realidad. La capital española cierra su centro neurálgico al tráfico, dejando a miles de conductores en una situación un tanto "forzada": sus vehículos son demasiado viejos y no pueden acceder a numerosas calles, pero el transporte público tampoco es lo suficientemente bueno como para prescindir del coche de forma definitiva.

Las dos líneas rojas paralelas, de gran tamaño, que delimitan de forma visual el perímetro de Madrid Central, nos avisan de que entrar ahí no es algo que, posiblemente, nos salga gratis. El ayuntamiento madrileño tenía previsto también la instalación de paneles informativos, pero éstos no estarán disponibles, como mínimo, hasta el mayo del año que viene.

Entonces, si entro a Madrid Central...¿me van a multar? Depende del vehículo que conduzcas, entrar será motivo de multa. Recuerda que si no eres residente y entras con un vehículo sin etiqueta o con etiqueta B o C y tu destino no es un parking público, una plaza de aparcamiento privada, un colegio para recoger a los niños o entras sin permiso de un residente, te llevarás una multa.

Pero no tan rápido: los agentes de movilidad desplegados y las cámaras de control sólo informarán y monitorizarán las infracciones, pero no sancionarán hasta, como mínimo, el próximo mes de marzo, cuando las sanciones por valor de 90€ comenzarán a hacerse efectivas. De cualquier manera, estas sanciones se podrán pagar en un plazo de 20 días naturales con un descuento del 50%.