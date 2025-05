Llenar el depósito puede romper tu coche: ¿mito o realidad?

A los que nos gusta entender cómo va nuestro coche siempre nos sale el tema de si llenar el depósito a tope puede estropear algo. Hay quien dice que sí, que puedes cargarte algo, y otros que es un cuento de abuelos que no se cree nadie. La cosa tiene que ver con el sistema EVAP, que es el que se encarga de captar los vapores de la gasolina para que no se vayan al aire y contaminen todo. En los coches modernos de gasolina, este sistema recoge esos vapores y los manda al motor para quemarlos, así de simple.

Cuando echas gasolina, el aire que hay dentro del depósito sale y se lleva los vapores de la gasolina por el camino. El sistema EVAP los atrapa con una válvula de ventilación y los guarda en un cacharro con carbón activo que se llama cánister. Luego, otra válvula, la de purga, los mete al motor cuando está funcionando para que los queme. Pero si te pasas y llenas el depósito hasta el borde, puedes meterle más presión de la cuenta al sistema, y ahí es donde empiezan las dudas. ¿De verdad puede pasar algo gordo o es solo un susto?

El lío de los vapores y las piezas que fallan

Si llenas el depósito a tope, puedes complicarle la vida al sistema EVAP, y no es ninguna tontería. Ese cánister del que hablamos puede saturarse si le metes más vapores de los que puede manejar, y lo peor es que a veces hasta entra gasolina líquida, que no debería. Eso estropea el carbón de dentro, que se empieza a deshacer, y puede acabar taponando las válvulas o las mangueras. Cuando pasa eso, el sistema deja de funcionar bien y, lo más probable, te salta la luz de avería en el salpicadero, y ya estás liado yendo al taller a ver qué pasa.

Luego están las válvulas, que también pueden dar problemas. La válvula de ventilación o la de purga, si se atascan o no funcionan bien, hacen que los vapores no vayan a donde tienen que ir. Imagínate que la válvula de purga se queda abierta cuando no toca: los vapores se cuelan en el motor en el peor momento, y el coche empieza a hacer cosas raras, como que el ralentí se vuelva loco o que te cueste arrancarlo. Y si hay una fuga, porque una manguera está rota o el tapón de la gasolina no cierra bien, los vapores se escapan y puedes empezar a oler gasolina por todas partes, dentro o fuera del coche.

Sensores que se quejan y el riesgo de verdad

El sistema EVAP también lleva sensores, como el sensor de presión del depósito, que se dedica a vigilar si hay fugas. Si metes demasiada presión al llenar a tope, ese sensor puede pensar que algo va mal y te saltará un código de error, como el P0456, que es una fuga pequeña, o el P0440, que ya es más serio. No es que el coche se vaya a romper en plan catastrófico, pero te puede dar un disgusto en la ITV porque las emisiones no estén bien, y arreglarlo no es precisamente barato.

Entonces, ¿mito o realidad? Llenar el depósito a tope no va a hacer que tu coche explote ni nada por el estilo, pero sí puede darle un disgusto al sistema EVAP, sobre todo si ya tienes algún fallo, como un cánister saturado o una válvula que no va fina. El mejor consejo es que no te pases del primer "clic" del surtidor y que, si notas olor a gasolina o ves la luz de avería, lo lleves a revisar antes de que la cosa se complique. ¿Qué pensáis? ¿Sois de los que llenan a tope sin pensarlo o vais con más cuidado?