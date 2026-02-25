Te vas a quedar sin el Plan Auto+ para comprar coche si no sigues estas claves

Si estás pensando en pasarte al eléctrico en 2026, el nuevo programa Auto+ te puede ahorrar un pastizal, pero solo si sabes qué coches cumplen con el criterio EEE (Eléctrico, Económico y Europeo). El Gobierno ha diseñado este sistema para premiar a quien compre coches fabricados en Europa y baratos, así que los chinos y los Tesla de lujo se quedan fuera del chollo completo. Total que si quieres llevarte los 5.500 euros (4.500 del Estado más 1.000 de la marca), tu coche tiene que ser 100% eléctrico, costar menos de 35.000 euros antes de impuestos y estar hecho en la Unión Europea, batería incluida.

Los Made in Spain que arrasan con las ayudas

Si lo tuyo es apoyar la industria nacional y ahorrarte una pasta, los Stellantis fabricados en España son tu mejor opción porque cumplen con todos los requisitos. El Peugeot e-208 y el Opel Corsa Electric salen de la fábrica de Zaragoza, mientras que el Citroën ë-C4 se monta en Madrid (aunque su producción se mudará pronto a Marruecos, así que date prisa). El Lancia Ypsilon también entra en el pack, salvo la versión HF de 280 CV que se pasa de precio.

Estos modelos son pequeños, manejables y perfectos para ciudad, además de que te ahorras el debate moral de si tu dinero se va a China o se queda por aquí. Vamos, que si buscas un coche compacto y fiable, estos cuatro te dan la máxima ayuda sin quebraderos de cabeza, y encima contribuyes a que las fábricas españolas sigan funcionando.

La clave está en que el criterio europeo premia con 675 euros el ensamblaje en la UE y con 450 euros más si la batería también se hace aquí, así que estos coches españoles se llevan el pastel completo porque lo tienen todo hecho en casa.

Opel Corsa | Opel

Volkswagen apuesta fuerte por España

El grupo alemán va a convertir las fábricas españolas en su gran centro de producción de eléctricos baratos a partir de este año, y eso significa que tendrás varios modelos que cumplen el EEE. El Cupra Raval y el Volkswagen ID.Polo (incluida la versión GTI) saldrán de Martorell, mientras que el Skoda Epiq y el Volkswagen ID.Cross se fabricarán en Navarra, así que son opciones seguras para la ayuda máxima.

Además de estos futuros lanzamientos, el Volkswagen ID.3 y el Cupra Born también entran en el programa aunque se fabrican en Alemania, pero ojo porque no todas las versiones cumplen el criterio de precio. El Skoda Elroq, que se monta en República Checa, también es válido para la subvención completa.

La jugada maestra del grupo está en las baterías, porque aunque al principio vendrán de Alemania, luego se producirán en la gigafactoría de Sagunto, así que todo el paquete será europeo de cabo a rabo. Estos coches ofrecerán autonomías de hasta 450 kilómetros y precios desde 25.000 euros, lo que los convierte en opciones muy interesantes si quieres un eléctrico sin arruinarte, y además podrías llevártelos con el descuento completo si te mueves rápido.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

Los franceses también juegan sus cartas

Renault ha montado un ecosistema de producción eléctrica en Francia que se llama ElectriCity, y de ahí salen varios modelos que cumplen con el criterio EEE al dedillo. El Renault Twingo es probablemente el mejor ejemplo porque cuesta menos de 20.000 euros y se fabrica en Europa con baterías locales, así que con la ayuda te podría salir por unos 14.500 euros.

El Renault 5 E-Tech y el Renault 4 E-Tech también cumplen todos los requisitos porque se ensamblan en Douai con baterías francesas, y sus precios arrancan por debajo de los 35.000 euros. Otros modelos como el Alfa Romeo Junior Elettrica (hecho en Polonia), el Fiat 500e y el Fiat 600e (de Italia), o el Hyundai Kona eléctrico (de República Checa) también entran en la categoría de máxima ayuda.

Pero ojo con los chinos y algunos premium, porque modelos como el MG4, el BYD Dolphin o el Volvo EX30 pierden 1.125 euros de ayuda al fabricarse fuera de Europa, mientras que el Tesla Model Y se queda fuera del chollo completo por su precio elevado. Total que si quieres exprimir las ayudas al máximo, mejor compra europeo, compra barato y compra rápido antes de que se acaben los fondos o cambien las normas otra vez.